«Interior Mebel Show» – выставка мебельной и деревообрабатывающей индустрии в Баку

В выставочном центре «Baku Expo» с 22 по 24 мая 2024 года пройдет грандиозная выставка мебельной и деревообрабатывающей индустрии Азербайджана. На выставке будут представлены зарубежные участники (Италия, Турция, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Беларусь, Россия и другие), а также местные компании и предприятия Азербайджана.

Тематические разделы выставки:

Мебель – для дома (для спальни, кухни, детской комнаты, гостиной, садовая мебель) и бизнеса (для баров и ресторанов, отелей, офисов и другое).

Деревообработка и производство предметов мебели (современное оборудование, инструменты, качественная фурнитура, лакокрасочная продукция, клеевые составы и прочее).

Причины посетить выставку «Interior Mebel Show Azerbaijan»:

Выставка создана для производителей мебели, оборудования, компаний, которые занимаются созданием фурнитуры, обработкой древесины. Посетители смогут поближе познакомиться с зарубежными участниками, чтобы:

Обменяться опытом, прогрессивными технологиями, поделиться знаниями в сфере проектирования, создания разных предметов мебели для дома и бизнеса.

Узнать, какие предметы мебели и фурнитура пользуются особым потребительским спросом.

Узнать и открыть для себя множество новых секретов ведения бизнеса в условиях активной конкуренции на рынке Азербайджана.

Отыскать новые деловые контакты, полезные связи, заключить внешнеэкономические договора с партнерами.

Все гости смогут получить полезную информацию, касаемо развития мебельной индустрии в мире. «Interior Mebel Show Azerbaijan» является грандиозной презентацией последних моделей мебельной промышленности.

Забронировать стенд и презентовать свою компанию на «Interior Mebel Show» можно по ссылке.

Посетить выставку в качестве гостя могут все желающие. Чтобы получить бесплатный билет, пройдите регистрацию на сайте организатора.

Дата: 22-24 мая, 2024 г.

Локация: Баку Экспо Центр,

Адрес: AZ1050, Азербайджан, Баку, пр. Г.Алиева, 515

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