fbpx

«Interior Mebel Show» – выставка мебельной и деревообрабатывающей индустрии в Баку

Информация о материале
«Interior Mebel Show» – выставка мебельной и деревообрабатывающей индустрии в Баку

В выставочном центре «Baku Expo» с 22 по 24 мая 2024 года пройдет грандиозная выставка мебельной и деревообрабатывающей индустрии Азербайджана. На выставке будут представлены зарубежные участники (Италия, Турция, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Беларусь, Россия и другие), а также местные компании и предприятия Азербайджана.

Тематические разделы выставки:

  • Мебель – для дома (для спальни, кухни, детской комнаты, гостиной, садовая мебель) и бизнеса (для баров и ресторанов, отелей, офисов и другое).
  • Деревообработка и производство предметов мебели (современное оборудование, инструменты, качественная фурнитура, лакокрасочная продукция, клеевые составы и прочее).

Причины посетить выставку «Interior Mebel Show Azerbaijan»:

Выставка создана для производителей мебели, оборудования, компаний, которые занимаются созданием фурнитуры, обработкой древесины. Посетители смогут поближе познакомиться с зарубежными участниками, чтобы:

  • Обменяться опытом, прогрессивными технологиями, поделиться знаниями в сфере проектирования, создания разных предметов мебели для дома и бизнеса.
  • Узнать, какие предметы мебели и фурнитура пользуются особым потребительским спросом.
  • Узнать и открыть для себя множество новых секретов ведения бизнеса в условиях активной конкуренции на рынке Азербайджана.
  • Отыскать новые деловые контакты, полезные связи, заключить внешнеэкономические договора с партнерами.

Все гости смогут получить полезную информацию, касаемо развития мебельной индустрии в мире. «Interior Mebel Show Azerbaijan» является грандиозной презентацией последних моделей мебельной промышленности. 

Interior Mebel Show, Бакуб 2024

Забронировать стенд и презентовать свою компанию на «Interior Mebel Show» можно по ссылке.

 

Посетить выставку в качестве гостя могут все желающие. Чтобы получить бесплатный билет, пройдите регистрацию на сайте организатора.

 

Дата: 22-24 мая, 2024 г.
Локация: Баку Экспо Центр,
Адрес: AZ1050, Азербайджан, Баку, пр. Г.Алиева, 515

Больше о выставке на interiormebelshow.com

 

Другие статьи по теме

«Беллесбумпром» пытается переориентировать экспорт на восток «Беллесбумпром» пытается переориентировать экспорт на восток

В I полугодии 2022 года поставки бумаги, картона, древесных плит и мебели на российский рынок увеличились в 1,5 раза. Более половины экспорта продукции концерна приходится на страны СНГ.

Минская экологическая выставка: Беларусь стремится к зелёной экономике Минская экологическая выставка: Беларусь стремится к зелёной экономике

В Минске открылась вторая международная специализированная выставка "Ecology Expo", посвященная развитию зелёной экономики и поиску новых экологических решений. Мероприятие привлекло внимание как национальных, так и зарубежных участников, а вице-премьер Беларуси, Леонид Заяц, стал почётным гостем открытия.