«Interior Mebel Show» – выставка мебельной и деревообрабатывающей индустрии в Баку

В выставочном центре «Baku Expo» с 22 по 24 мая 2024 года пройдет грандиозная выставка мебельной и деревообрабатывающей индустрии Азербайджана. На выставке будут представлены зарубежные участники (Италия, Турция, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Беларусь, Россия и другие), а также местные компании и предприятия Азербайджана.
Тематические разделы выставки:
- Мебель – для дома (для спальни, кухни, детской комнаты, гостиной, садовая мебель) и бизнеса (для баров и ресторанов, отелей, офисов и другое).
- Деревообработка и производство предметов мебели (современное оборудование, инструменты, качественная фурнитура, лакокрасочная продукция, клеевые составы и прочее).
Причины посетить выставку «Interior Mebel Show Azerbaijan»:
Выставка создана для производителей мебели, оборудования, компаний, которые занимаются созданием фурнитуры, обработкой древесины. Посетители смогут поближе познакомиться с зарубежными участниками, чтобы:
- Обменяться опытом, прогрессивными технологиями, поделиться знаниями в сфере проектирования, создания разных предметов мебели для дома и бизнеса.
- Узнать, какие предметы мебели и фурнитура пользуются особым потребительским спросом.
- Узнать и открыть для себя множество новых секретов ведения бизнеса в условиях активной конкуренции на рынке Азербайджана.
- Отыскать новые деловые контакты, полезные связи, заключить внешнеэкономические договора с партнерами.
Все гости смогут получить полезную информацию, касаемо развития мебельной индустрии в мире. «Interior Mebel Show Azerbaijan» является грандиозной презентацией последних моделей мебельной промышленности.
Забронировать стенд и презентовать свою компанию на «Interior Mebel Show» можно по ссылке.
Посетить выставку в качестве гостя могут все желающие. Чтобы получить бесплатный билет, пройдите регистрацию на сайте организатора.
Дата: 22-24 мая, 2024 г.
Локация: Баку Экспо Центр,
Адрес: AZ1050, Азербайджан, Баку, пр. Г.Алиева, 515
Больше о выставке на interiormebelshow.com