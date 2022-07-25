В пищевой отрасли подвели итоги первого полугодия

В профильном концерне отмечают рост поставок в Россию и увеличение объемов производства в кондитерской, масложировой, пивоваренной и алкогольной отраслях.

По данным за январь-май Российская Федерация стала основным рынком сбыта для производителей белорусской пищевой продукции. За 5 месяцев экспорт в эту страну составил 51,7% от общего объема внешних поставок предприятий концерна «Белгоспищепром». Как сообщают в ведомстве, в настоящее время белорусская пищевая продукция поставляется в 36 стран мира.

На заседании 15 июля прозвучала информация о росте экспорта рапсового масла на 31,5%, мучных кондитерских изделий на 29,7%, кондитерских изделий из сахара и карамели на 26,3%, соли на 18,9%, спирта на 19,7%, кетчупа и томатных соусов на 70,5%, какао-порошка на 34,7%, майонеза и майонезных соусов на 18,8%. В 1,9 раза увеличились поставки безалкогольных напитков, вод, нектаров и кваса, в 1,7 раза - мелассы, в 1,6 раза - пищеконцентратов, снэков и картофелепродуктов.

Сообщается, что за январь-май обеспечен рост объемов производства в кондитерской, масложировой, пивоваренной и алкогольной отраслях. А также о том, что благодаря «масштабной кампании по популяризации рапсового масла» его доля на белорусском рынке составила 72%. Всего было поставлено 2553 тонны (174,4% к аналогичному периоду 2021 года).

Кроме того, Белгоспищепром объявил о завершении крупного проекта по установке новой линии для производства кондитерских изделий на предприятии «Красный пищевик» в Славгороде с созданием 100 новых рабочих мест. Это производство специализируется на выпуске жевательного мармелада, подсолнечного, рапсового, цветочного и взбитого крем-меда, а также конфет.

К сожалению, в официальном сообщении о подведении итогов работы концерн на этот раз не озвучил точных данных ни по производству, ни по экспорту, ограничившись отдельными позициями. А жаль. Любопытно было бы сравнить динамику с данными прошлого квартала. Напомним, что за первые три месяца текущего года объем производства предприятий пищевой промышленности в ценах базисного года (ИФО) составил 104,1%. Было произведено продукции на 737,5 млн рублей, а темп роста к аналогичному периоду 2021 года составил 114,7%.

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