Условия господдержки в Беларуси изменятся

Вместо льготных кредитов предприятиям обещают корпоративное управление на основе международного опыта.

Как известно, Указом Президента Республики Беларусь №10 от 10 января 2019 г. были внесены существенные изменения в ранее действовавший порядок предоставления государственной поддержки.

Теперь Банк развития сможет выдавать кредиты по конкурсу лишь при условии согласования ставки по льготным кредитам с Советом Министров Республики Беларусь. А главное изменение коснулось бюджетных займов, выдача которых теперь будет возможна только в исключительных случаях - по решению Президента Республики Беларусь на реализацию инвестиционных проектов, прошедших государственную экспертизу и имеющих положительное заключение.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас уже заявил, что если предприятие получило господдержу, но при этом не достигло запланированных целей, оно не сможет более рассчитывать на помощь со стороны государства. Альтернативой прямой государственной помощи в 2019 г. правительство видит повышение эффективности работы и конкурентоспособности государственного сектора экономики. В том числе за счет повышения качества управления хозяйственными обществами с государственной долей.

Решить эту проблему планируется путем активизации работы Советов директоров и назначением в Наблюдательные советы предприятий представителей из числа высших должностных лиц государства. Как сообщается, целью этих нововведений должно стать повышение роли Советов директоров и Наблюдательных советов как органов, ответственных за разработку стратегий развития компаний и за контроль их реализации.

Полностью статья А. Лузгиной «Господдержка по новым правилам» опубликована в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«В какой сфере успешно работает корпоративное управление? ...», №2 (236) - февраль 2019.

«Ставка не на науку, а на личный опыт?», №12 (234) - декабрь 2018.