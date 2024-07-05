Стань легендой рынка недвижимости за 21 день

Агентство "Квадратный Метр" запускает уникальную школу риэлторов. Всего 5 счастливчиков получат шанс освоить профессию под руководством лучших экспертов рынка и начать карьеру в топовом агентстве Беларуси.

В мире, где каждый второй мечтает о собственном жилье, а каждый первый - о выгодных инвестициях, профессия риэлтора становится не просто востребованной, а поистине звездной. Но как войти в эту сферу и добиться успеха? Агентство недвижимости "Квадратный Метр", входящее в десятку лучших в Беларуси по версии портала Realt, предлагает уникальное решение.

"Мы открываем двери нашей экспериментальной школы риэлторов", - говорит Игорь Меркулов, директор "Квадратного Метра". "За 25 лет работы мы накопили колоссальный опыт, который готовы передать будущим звездам рынка недвижимости".

Что делает эту школу особенной? Во-первых, интенсивность. Всего за три недели студенты получат знания и навыки, на освоение которых у обычного риэлтора уходят годы. Во-вторых, практика начинается с первого дня занятий: теория и практика идут рука об руку. В-третьих, каждому учащемуся назначается персональный наставник, который контролирует все действия своего подопечного: помогает делать звонки, ходит с ним на встречи, анализирует результаты действий, указывает на ошибки и помогает стажёра выстроить собственный стиль работы..

"Никогда не поздно начать новую карьеру", - утверждает Станислав Дерибас, ведущий тренер школы. "Главное - найти правильных наставников. У нас за плечами 10000 успешных сделок и 30000 довольных клиентов. Мы знаем, как сделать из новичка профессионала экстра-класса".

Девиз школы говорит сам за себя: "Мы вырастили не один десяток звёзд рынка. Все они будут вам завидовать. Звёзд на рынке – десятки. С нами ты станешь легендой!"

Но есть одно "но": в первый набор попадут всего пять счастливчиков. "Мы хотим обеспечить максимально персонализированный подход", - поясняет Дерибас. "Каждый студент получит 100% внимания наших лучших специалистов".

Известный эксперт Александр Зеневич так комментирует открытие школы: "Это прорыв в обучении риэлторов. 'Квадратный Метр' всегда славился инновационным подходом, и эта инициатива - еще одно тому подтверждение. Завидую тем, кто попадет в эту программу".

Если вы всегда мечтали о динамичной карьере в сфере недвижимости или хотите вывести свои риэлторские навыки на новый уровень, это ваш шанс. Заполните заявку на сайте my.m2.by или позвоните по телефонам +375 29 322-55-99 и +375 33 399-55-99, чтобы стать одним из пяти первопроходцев.

Помните: в мире недвижимости нет потолка. Есть только крыша, и она может быть вашей. Не упустите свой шанс стать не просто звездой, а настоящей легендой рынка недвижимости.