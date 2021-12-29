«Санта Бремор» провела масштабный ребрендинг

Теперь у компании будет новый общий корпоративный бренд, а прежнее название останется в качестве продуктовой торговой марки.

Как сообщает официальный сайт компании, в результате масштабного ребрендинга было создано новое название и новый визуальный стиль. Корпоративным брендом станет BREMOR, а продуктовый останется без изменений - «Санта Бремор».

За последние годы компания значительно увеличила как ассортимент выпускаемой продукции, так и количество видов деятельности, - говорится в сообщении. Поэтому ей нужен единый корпоративный бренд, который объединит все, чем она занимается - от производства продуктов питания до экологических проектов и социальных инициатив. ТМ «Санта Бремор» также останется, но уже для обозначения конкретного «семейства продуктов». Наравне с такими популярными марками, как «Матиас», «Русское море», «Бабушка Аня», «Самое время», «ЮККИ», «ТОП» и Soletto.

Вместе с названием обновится и визуальный стиль. Вместо части исторического логотипа - «женщины с рыбой» - разработан новый символ - солнце. При этом наименование юридического лица сохранится, чтобы не создавать партнерам трудности с документооборотом. Для потребителей также ничего не изменится: рыба, морепродукты, икра и крабовые палочки будут, как и раньше, поступать на полки магазинов под маркой «Санта Бремор» с привычным логотипом.

«За последние годы мы стали одним из крупнейших в Европе производителей продуктов питания и, надо признать, переросли «рыбный имидж», который долгие годы нам помогал. Задачи стали серьезнее, масштабы глобальнее. Чтобы четко позиционировать себя на международном рынке, мы и создали корпоративный бренд, который будет отражать весь бизнес с его десятками торговых марок и категорий», - прокомментировал директор компании BREMOR Сергей Недбайлов.

Новый бренд призван показать масштабы мультипродуктового производства, где выпускают более 1000 видов продуктов в 13 категориях: от рыбы и икры до блинчиков, салатов и мороженого. А также объединить всю географию поставок - 45 стран, где продукция компании представлена 15 торговыми марками. Сегодня Группа компаний «Санта» - огромный холдинг, который включает свыше 40 компаний: это поставщики сырья, производители готовой продукции, дистрибуция, логистические компании, сеть ритейла и другие компании. В целом в компании работает свыше 5500 человек.

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