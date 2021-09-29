В ТОП-100 бизнесменов Беларуси сменились лидеры

«Ежедневник» обновил свой традиционный рейтинг самых успешных и влиятельных предпринимателей страны. И в нем на этот раз большие перемены.

В ТОП-100 сменился лидер: основатель и ключевой владелец Wargaming Group Виктор Кислый занял место, на котором последние два года безальтернативно находился генеральный директор «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский. Сам же Мошенский в новом рейтинге опустился на шестую позицию.

Виктор Кислый уже возглавлял ТОП-100 по итогам 2016 года. В том году он был признан изданием Bloomberg официальным долларовым миллиардером. Как отмечают составители рейтинга, возврату бизнесмена на первую строчку в значительной степени поспособствовала закрытая им в 2020 году сделка по продаже разработчика и паблишера мобильных приложений Melsoft. Она вошла в первую десятку M&A-сделок в истории независимой Беларуси. По некоторым оценкам, покупатель - израильский холдинг Moon Active - мог выплатить Кислому и его партнеру Николаю Кацелапову от 500 млн долларов и выше.

В первой тройке рейтинга - директор компании «Энерго-Оил» Алексей Олексин, а также президент и председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин. К слову, ИТ-отрасль в этом году заметно улучшила позиции - в новой версии рейтинга ее представители составляют почти треть. Например, на 7-й строчке расположился владелец VP Capital Виктор Прокопеня. В первую двадцатку попали также директор по развитию Easybrain Ltd. Петр Скоромный и операционный директор той же компании Матвей Тимошенко. А их партнер Олег Грушевич впервые вошел в число самых влиятельных отечественных топов.

Как отмечают составители, кроме ИТ-отрасли, улучшились позиции и расширилось представительство в рейтинге транспортников и логистов. Посмотреть полную версию ТОП-100 можно здесь.

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