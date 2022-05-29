Компания «Санта Бремор» частично приостановила поставки рыбы в Россию

Как считают российские аналитики, белорусский производитель столкнулся с нехваткой сырья, поставлявшегося из Европы.

Крупнейший отечественный поставщик рыбной продукции «Санта Бремор» приостановил поставки части ассортимента под брендом «Русское море» в российские торговые сети. Как выяснило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских компаниях, вероятнее всего, это произошло из-за ограничения экспорта сырья из ряда стран, где компания его ранее закупала, прежде всего из Норвегии.

По имеющейся у издания информации, сейчас «Санта Бремор» ищет альтернативные источники поставки сырья. Ситуация при этом осложняется значительным ростом цен на мясо лососевых пород рыбы на мировом рынке, что негативно сказывается на конкурентоспособности продукции. Например, чилийский лосось сейчас находится на пике исторических мировых цен, а с учетом проблем с логистикой через Европу цена на него вообще становится заоблачной.

Справедливости ради стоит отметить, что большинство российских конкурентов белорусского производителя вот-вот столкнутся с похожими проблемами. Многие из них пока работают на старых складских запасах, размораживая рыбу в процессе производства. На российском рынке также продается дикая красная рыба с Дальнего Востока, лосось с ферм в Мурманске и форель из Карелии, но с учетом проблем с логистикой цены на это сырье тоже постепенно растут.

Белорусская ГК «Санта» была основана в 1993 году и принадлежит бизнесмену Александру Мошенскому. Сегодня в состав холдинга входит более 40 компаний, среди которых, например, один из крупнейших в ЕАЭС производителей молочной продукции - «Савушкин продукт», сеть супермаркетов «Санта» и др. Оборот Группы компания, по данным «Ъ», превышает 2 млрд долларов.

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