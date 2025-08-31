Новый закон о регистрации и ликвидации бизнеса: что важно знать уже сегодня

Грядут изменения в правилах открытия и закрытия компаний в Беларуси. Как защитить себя от ошибок, штрафов и неожиданной субсидиарной ответственности?

Почему этот закон касается каждого бизнесмена

Летом 2025 года Палата представителей приняла в первом чтении законопроект «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». Сейчас документ готовят ко второму чтению. Хотя проект ещё обсуждается, уже ясно: подход к регистрации, ликвидации и реорганизации бизнеса в Беларуси станет жёстче и точнее.

Для предпринимателей это означает необходимость пересмотра привычных схем управления. Изменения затрагивают как тех, кто только планирует открыть своё дело, так и действующих собственников, особенно в ситуациях смены юридической структуры, вывода активов или ликвидации предприятия. В статье разберём, какие новации предлагает законопроект и как подготовиться к ним без паники, но с полной ответственностью.

1. Регистрация компаний: ужесточение контроля и отмена решений судами

Одним из наиболее обсуждаемых пунктов законопроекта стало введение оснований для признания недействительной регистрации юридического лица.

Что это значит на практике?

Если компания создаётся в результате реорганизации, и в этом процессе выявлены нарушения (например, фиктивные сделки или попытка ухода от обязательств), суд сможет признать государственную регистрацию недействительной, а значит — и саму организацию несуществующей.

⚠️ Важный риск: даже спустя годы после регистрации компанию могут лишить правосубъектности — с серьёзными последствиями для собственников, клиентов и контрагентов.

Юристы отмечают: нововведение направлено на борьбу с фиктивными реорганизациями, но оно повышает риски и для добросовестных предпринимателей, если те допускают ошибки в юридическом оформлении.

Практический совет:

Если вы планируете реорганизацию, меняете юридическую форму (например, из УП в ООО), тщательно проанализируйте все основания, процедуры и сопровождающие документы. Привлеките опытного юриста на раннем этапе.

2. Ликвидация компаний: не получится просто закрыться

Сейчас многие компании при необходимости закрываются без серьёзных последствий для собственников. Новый законопроект вводит дополнительные инструменты защиты интересов кредиторов.

Ключевое новшество — суд может запретить ликвидацию, если у компании есть непогашенные долги. Судебные исполнители получат право приостанавливать процедуры ликвидации до полного удовлетворения требований кредиторов.

Это означает, что "спрятаться" за ликвидацией от долгов или проблем с контрагентами больше не получится.

Кроме того, руководитель предприятия может быть отстранён от должности при создании ликвидационной комиссии, чтобы исключить влияние на активы и документы компании.

Пример из практики:

Компания, специализирующаяся на оптовой торговле в Витебской области, начала процедуру добровольной ликвидации. Один из кредиторов — местный поставщик — подал заявление в суд о запрете ликвидации из-за долга 240 000 BYN. Суд не только приостановил процесс, но и назначил внешнего ликвидатора.

Совет:

Перед подачей документов на ликвидацию проведите юридический и бухгалтерский аудит, проверьте все обязательства. Закройте долги, особенно перед контрагентами, чтобы не столкнуться с судебной блокировкой.

3. Субсидиарная ответственность: конец эпохи "брошенных" юрлиц

Одним из самых тревожных нововведений для собственников стало расширение понятия субсидиарной ответственности. Если ликвидированное юрлицо не рассчиталось по долгам, собственники (а в отдельных случаях — и руководители) могут быть привлечены к личной ответственности по долгам компании.

📌 Это касается не только крупных предприятий, но и малого бизнеса, где часто не ведут строгого финансового контроля.

По мнению юристов, в обновлённой редакции закона субсидиарная ответственность может применяться не только при банкротстве, но и при добровольной ликвидации — если выявляются признаки уклонения от обязательств.

Что делать:

Не оставляйте на компанию "висящие" долги — в будущем они могут вернуться к вам лично.

Подписывая документы о ликвидации, фиксируйте факты отсутствия задолженностей и наличие активов.

Избегайте номинальных руководителей — в случае конфликта именно они первыми попадают под проверку.

4. Трудовые отношения: больше ясности, но и больше формальностей

Рабочая группа также обсуждает регулирование трудовых отношений при отмене реорганизации и при создании ликвидационной комиссии. В частности:

Уточняются правила увольнения руководителя при запуске процедуры ликвидации.

при запуске процедуры ликвидации. Вводятся чёткие процедуры при возврате компании в прежнее состояние после отмены реорганизации (например, кто восстанавливается в должности, какие договоры продолжают действовать).

Для бизнеса это значит: больше ответственности при управлении кадрами в сложных юридических ситуациях.

Рекомендация:

Поддерживайте чёткое документальное оформление всех изменений в управлении: назначения, отстранения, прекращения полномочий. Особенно если вы проходите через реорганизацию или ликвидацию.

5. Как готовиться предпринимателям: алгоритм действий

Всё ещё можно сказать, что закон в стадии доработки, и возможны корректировки. Но с высокой вероятностью ключевые положения сохранятся. Поэтому:

✅ Что делать уже сейчас:

Проверьте структуру владения в вашей компании — если есть номинальные участники или "проблемные" активы, займитесь реструктуризацией заранее. Проведите аудит долгов — выявите, кто может претендовать на активы в случае ликвидации. Обновите договорные отношения — проверьте, нет ли рисков в текущих обязательствах. Пропишите ответственность в уставных документах — уточните роли и ответственность при реорганизации и ликвидации. Сделайте "юридическую переподготовку" управленческой команды — в том числе по вопросам ответственности, правовых последствий регистрации и прекращения деятельности.

Выводы и рекомендации

Белорусский бизнес входит в этап новой юридической зрелости. Уходят времена, когда компанию можно было "просто зарегистрировать", а потом "просто ликвидировать", оставив после себя хвосты. Новый законопроект не просто ужесточает правила — он требует другой культуры ведения бизнеса: ответственной, документально подкреплённой и открытой.

🚀 Что стоит запомнить:

Регистрация и ликвидация больше не формальность — это риск и ответственность.

Собственники отвечают не только деньгами компании, но и личными активами.

Кредиторы получают новые рычаги давления — особенно через суд.

Надёжная юридическая поддержка при реорганизации или закрытии бизнеса становится не желательной, а обязательной.