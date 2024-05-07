Объявлены победители ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards.
По итогам исследования были названы ТОП-3 производителей, чьи продукты в разных категориях пользуются наибольшим спросом в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась для 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях.
Победителями в каждой из 16 категорий стали:
Противовирусные
- АмантисМед
- Гедеон Рихтер
- Лекфарм
Противопростудные
- Dr. Reddy's
- Mic
- Bionorica
От насморка
- Bionorica
- JGL
- Organon
От кашля
- Sandoz
- КRКА
- Bionorica
При заболеваниях горла
- Nobel
- OlainFarm
- Valenta
Противовоспалительные средства наружного применения
- Dr. Reddy's
- Novartis
- Medana
Противогрибковые
- Фармлэнд
- Sandoz
- Borimed
Антигистаминные
- OlainFarm
- Egis
- GSK
Для регуляции пищеварения
- IPSEN
- Sandoz
- Биосинтез
От изжоги
- Dr. Reddy's
- КRКА
- Teva
От стресса и усталости
- РУП "Белмедпрепараты"
- Биотики
- OlainFarm
Для укрепления суставов и ОДА
- MEDA
- Bayer
- Pierre Fabre
Витамины и БАДы
- Teva
- Queisser Pharma
- MEDANA
Витамины для беременных
- Bayer
- Dr. Reddy's
- Sun Pharma
Венотонизирующие
- SERVIER
- Teva
- ООО "Рубикон"
От сухости глаз
- BAUSCH + LOMB
- JGL
- Santen
О PDA
Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.
В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители стали победителями по результатам 2021 и 2022 года, можно узнать здесь и здесь.
Методология исследования
Методология исследования предполагает анализ спроса на безрецептурные фармацевтические продукты в разрезе двух систем: Google и Яндекс. Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали именно этот продукт.
Период исследования: январь — декабрь 2023 года.
Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно здесь.