Объявлены победители ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards.

По итогам исследования были названы ТОП-3 производителей, чьи продукты в разных категориях пользуются наибольшим спросом в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась для 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях.

Победителями в каждой из 16 категорий стали:

Противовирусные

АмантисМед Гедеон Рихтер Лекфарм

Противопростудные

Dr. Reddy's Mic Bionorica

От насморка

Bionorica JGL Organon

От кашля

Sandoz КRКА Bionorica

При заболеваниях горла

Nobel OlainFarm Valenta

Противовоспалительные средства наружного применения

Dr. Reddy's Novartis Medana

Противогрибковые

Фармлэнд Sandoz Borimed

Антигистаминные

OlainFarm Egis GSK

Для регуляции пищеварения

IPSEN Sandoz Биосинтез

От изжоги

Dr. Reddy's КRКА Teva

От стресса и усталости

РУП "Белмедпрепараты" Биотики OlainFarm

Для укрепления суставов и ОДА

MEDA Bayer Pierre Fabre

Витамины и БАДы

Teva Queisser Pharma MEDANA

Витамины для беременных

Bayer Dr. Reddy's Sun Pharma

Венотонизирующие

SERVIER Teva ООО "Рубикон"

От сухости глаз

BAUSCH + LOMB JGL Santen

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Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.

В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители стали победителями по результатам 2021 и 2022 года, можно узнать здесь и здесь.

Методология исследования

Методология исследования предполагает анализ спроса на безрецептурные фармацевтические продукты в разрезе двух систем: Google и Яндекс. Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали именно этот продукт.

Период исследования: январь — декабрь 2023 года.

Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно здесь.