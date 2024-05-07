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Объявлены победители ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

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Объявлены победители ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards. 

По итогам исследования были названы ТОП-3 производителей, чьи продукты в разных категориях пользуются наибольшим спросом в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась для 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях.

PDA в цифрах

Победителями в каждой из 16 категорий стали: 

 

Противовирусные

  1. АмантисМед
  2. Гедеон Рихтер 
  3. Лекфарм

 

Противопростудные

  1. Dr. Reddy's
  2. Mic
  3. Bionorica

 

От насморка

  1. Bionorica
  2. JGL
  3. Organon

 

От кашля

  1. Sandoz 
  2. КRКА
  3. Bionorica

 

При заболеваниях горла

  1. Nobel
  2. OlainFarm
  3. Valenta

 

Противовоспалительные средства наружного применения

  1. Dr. Reddy's
  2. Novartis
  3. Medana

 

Противогрибковые

  1. Фармлэнд
  2. Sandoz
  3. Borimed

 

Антигистаминные

  1. OlainFarm
  2. Egis
  3. GSK 

 

Для регуляции пищеварения

  1. IPSEN
  2. Sandoz
  3. Биосинтез

 

От изжоги

  1. Dr. Reddy's
  2. КRКА
  3. Teva

 

От стресса и усталости

  1. РУП "Белмедпрепараты"
  2. Биотики
  3. OlainFarm

 

Для укрепления суставов и ОДА

  1. MEDA
  2. Bayer
  3. Pierre Fabre

 

Витамины и БАДы

  1. Teva
  2. Queisser Pharma
  3. MEDANA

 

Витамины для беременных

  1. Bayer
  2. Dr. Reddy's
  3. Sun Pharma

 

Венотонизирующие

  1. SERVIER 
  2. Teva
  3. ООО "Рубикон"

 

От сухости глаз

  1. BAUSCH + LOMB
  2. JGL
  3. Santen

 

О PDA

 

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.

В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители стали победителями по результатам 2021 и 2022 года, можно узнать здесь и здесь.

 

Методология исследования

Методология исследования предполагает анализ спроса на безрецептурные фармацевтические продукты в разрезе двух систем: Google и Яндекс. Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали именно этот продукт.

Период исследования: январь — декабрь 2023 года.

Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно здесь.

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