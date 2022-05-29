Крупнейшая в Беларуси сеть медицинских центров приостанавливает работу

ООО «ЛОДЭ» с 16 мая временно прекратит оказание медицинских услуг. Это связано с результатами проверки компании Межведомственной комиссией КГК и Минздрава.

Оказание медицинских услуг временно приостановлено с 16 мая 2022 г. во всех медицинских центрах ООО «ЛОДЭ» на основании предписания Министерства здравоохранения Республики Беларусь на срок до принятия лицензирующим органом МЗ РБ решения о возобновлении действия лицензии. Такая информация появилась на сайте компании.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что с 16 мая приостановлено действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ». Это стало следствием проверки, организованной Межведомственной комиссией КГК с привлечением сотрудников Минздрава. По информации министерства, в ходе проверки этих компаний был выявлен ряд фактов грубого нарушения законодательства.

Что касается Клиники А1, то в официальном сообщении говорится, что на ее работу в Минздрав поступили обращения от граждан по вопросам качества и организации медпомощи. Но особенно резонансным, конечно, является случай с ООО «ЛОДЭ», так как это все-таки крупнейшая в стране сеть частных медицинских центров. Компания работает в Беларуси с 1992 года и владеет десятью медицинскими центрами: 6 - в Минске, и по 2 - в Бресте и Гродно. В настоящее время в «ЛОДЭ» работают более 1000 врачей, а общее количество сотрудников превышает 2 тыс. человек.

В Минздраве перечислили нарушения, которые инкриминируются компании:

осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии;

нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения;

наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности;

нарушения порядка организации оказания неотложной помощи (в том числе отсутствие укладки по анафилаксии в прививочном кабинете для детей), отсутствие необходимых лекарственных средств в укладках для экстренной помощи, в некоторых филиалах, отсутствие алгоритмов действий оказания медпомощи пациентам в критических состояниях, отсутствие адаптированных алгоритмов медпомощи детям;

грубые нарушения проведения экспертизы временной нетрудоспособности (выявлено 89 случаев необоснованной выдачи и продления листков нетрудоспособности);

нарушения в организации проведения медпомощи детскому населению;

многочисленные нарушения законодательства в области сан-эпид благополучия населения (нарушения в дезинфекции медоборудования и изделий медназначения, нарушения при проведении стерилизации).

Сложно судить, насколько серьезной является ситуация. Вряд ли старейшую и крупнейшую медицинскую компанию могут просто взять - и закрыть. Насколько длительным окажется перерыв в ее работе - пока тоже непонятно. В социальных сетях сотрудники компании предварительно называли срок в 1-2 месяца, хотя процесс устранения недостатков, конечно, может и затянуться.

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