Минздрав приостановил лицензию еще двух медицинских центров

С 15 августа должны прекратить оказание медицинских услуг ООО «Нордин» и ООО «Три дантиста плюс».

Лечебно-контрольный совет Минздрава Беларуси (ЛКС) приостановил действия лицензий на медицинскую деятельность двух организаций: ООО «Три дантиста плюс» и ООО «Нордин». Решение вступает в силу 15 августа. Об этом сообщил 3 августа официальный ТГ-канал Министерства здравоохранения. Ранее ведомство на месяц приостанавливало деятельность медицинского центра «Лодэ». Сообщается, что проверки в отношении частных медцентров будут продолжаться.

В официальном комментарии говорится, что «комиссией Минздрава, созданной по информации об имеющихся в ООО «Нордин» нарушениях, полученной от КГК, в ходе проверки был выявлен ряд фактов грубого нарушения законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и лицензировании».

Среди основных инкриминируемых медцентру нарушений упоминаются: осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии; «множественные нарушения в сфере обращения лекарственных средств»; нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения, а также при оказании психиатрической помощи и назначении психотропных лекарственных средств; нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности; проблемы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и т.д.

На какой срок будет приостановлена деятельность ООО «Нордин» пока не сообщается. Медцентр является одним из старейших в Беларуси и работает на рынке медицинских услуг 19 лет. Как сообщается на официальном сайте, в штате организации - более 450 сотрудников. Общая площадь центра, расположенного в Минске, на Сурганова, 47Б, 7,2 тыс. кв. м. «Нордин» также располагает собственным операционным отделением и лабораториями.

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