Как проводить оплаты после прекращения работы «Киви банка»

После отзыва ЦБ РФ лицензии у "Киви банка" многие потеряли возможность оплачивать зарубежные сервисы. Но сервис GetPayAll предлагает решение: удобные и безопасные способы проведения платежей для физлиц и бизнеса. Узнайте, как вернуться к любимым подпискам и онлайн-покупкам, в этой статье.

В конце февраля стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензию у «Киви банка». Такое решение было связано с его нарушениями законов и требований регулятора. В сложившихся условиях тысячи пользователей системы в стране потеряли возможность оплачивать услуги зарубежных площадок и сервисов, а также продлевать подписки на них.

Однако на помощь русскоязычном клиентам пришел GetPayAll — онлайн-сервис для проведения платежей. Он позволяет не только продлить подписки на зарубежные сервисы, но и оформить официальный договор на оказание услуг. Благодаря этому юридические лица могут оплачивать любые корпоративные подписки, программы и сервисы от зарубежных разработчиков даже одним платежом со счета в любом банке Беларуси или РФ, например, на Adobe Photoshop, ChatGPT, Google One Drive, Jira и многие другие.

Помимо этого, клиенты GetPayAll могут получить помощь с выводом средств из-за рубежа и платежами от иностранных контрагентов, оформлять необходимые документы по ЭДО для бухгалтерии. Также есть возможность выпустить отдельную карту для компании и использовать ее для оплаты и получения средств. Карта привязывается к корпоративному счету, а управлять ею можно через онлайн-платформу — удобная альтернатива «Киви банку».

Важно отметить, что физические лица с помощью GetPayAll имеют возможность проводить оплату личных подписок на различные сервисы и приложения, например, Steam или Patreon, покупать товары в зарубежных интернет-магазинах, включая оформление доставки. Сервис позволяет выпустить индивидуальную платежную карту с привязкой к ApplePay и GooglePay, а также одноразовые карты для оплаты, не требующие ввода логинов и паролей.

С появлением GetPayAll на рынке у рядовых русскоязычных интернет-пользователей и компаний появилась возможность вернуться к привычному образу жизни и налаженным ранее рабочим процессам. Сервис предлагает несколько вариантов оплаты и гарантирует возврат средств при необходимости.

О компании:

GetPayAll — это сервис, который сегодня помогает русскоязычным клиентам с доступом к различным площадкам, чтобы трендовыми онлайн-платформами могли пользоваться все желающие. Сервис позволяет оплачивать подписки на зарубежные площадки в рублях, например, Netflix, Figma, Adobe, YouTube Premium, Spotify и прочие. С помощью него можно также купить услуги и товары в западных онлайн-магазинах или на маркетплейсах. Сервисом GetpayAll воспользовались уже более 5000 покупателей.