Государство окажет финансовую поддержку предприятиям легкой промышленности

Правительство приняло решение компенсировать некоторым производителям проценты по кредитам, выданным в 2010-2015 годах. Между тем, отрасль в целом демонстрирует неплохие цифры роста, несмотря на потерю части рынков.

Постановлением Совета Министров №104 от 8 февраля 2023 г. утвержден порядок компенсации потерь, возмещения и уплаты процентов по кредитам, выданным в разные годы нескольким предприятиям легкой промышленности. Такую господдержку за счет средств республиканского бюджета получат: Оршанский льнокомбинат, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение и ОАО «Камволь».

Оршанскому льнокомбинату, в частности, возместят 100% процентной ставки по «китайскому» кредиту, полученному на цели модернизации производства. Общая сумма кредита - порядка 51,8 млн долларов. Кроме того, предприятию погасят процентную задолженность перед Беларусбанком по кредиту, полученному на строительство жилья для работников. За БПХО бюджет оплатит 50% ставки по кредитам, предоставленным в соответствии с Указом №205 от 25 апреля 2012 г., а за ОАО «Камволь» - 100% ставки по кредитам (правда, в пределах 8% годовых), предоставленным в соответствии с Указом №510 от 14 ноября 2013 г.

Что касается общей ситуации в белорусском легпроме, то, к сожалению, полных данных с динамикой за отдельные периоды сейчас практически не публикуется. Поэтому приходится получать такую информацию по частям из выступлений чиновников на мероприятиях или в эфире государственного ТВ. В частности, осенью руководитель госконцерна Татьяна Лугина сообщала, что за 9 месяцев 2022 года предприятия легпрома в целом по стране произвели продукции на сумму 3 млрд рублей, а подотчетные непосредственно Беллегпрому - на 1,5 млрд.

С учетом курса доллара на 1 октября 2022 г., объем производства госконцерна за этот период в валюте составил порядка 605 млн долл. Для сравнения: в 2021 году за аналогичный период объем производства в Беллегпроме оценивали в 500 млн долл., т.е. прослеживается неплохой рост, несмотря на потерю в этом году части зарубежных рынков. Далее: в 2021 г. за 9 месяцев экспорт концерна составлял порядка 332 млн долл. В этом году Татьяна Лугина оценивала прирост внешних поставок примерно на 11%. Этот рост в Беллегпроме связывают, прежде всего, с увеличением экспорта в Россию, который вырос по некоторым оценкам примерно на 30%.

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