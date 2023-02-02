Лизинговый портфель в долларовом эквиваленте за год «похудел» почти на 8%

Чтобы поддержать этот вид бизнеса, в Беларуси в ближайшее время могут разрешить повторный лизинг и разрешить лизинговым организациям выпуск облигаций под залог платежей клиентов.

Национальный банк опубликовал предварительные итоги работы лизинговых организаций страны за прошлый год. Согласно этим данным, совокупный лизинговый портфель в Беларуси на 1 января 2023 г. составил порядка 7,4 млрд рублей. По итогам 2021 года эта цифра составляла 7,49 млрд. В пересчете на доллары США по официальному курсу на начало 2022 г. портфель всех лизинговых операторов в стране оценивался примерно в 2,94 млрд долларов, а на 1 января 2023-го - в 2,7 млрд. То есть в валюте он уменьшился более чем на 8%.

Мы уже писали, что ситуация в этом виде бизнеса значительно ухудшилась. Так, за январь-сентябрь 2022 г. объем нового бизнеса на данном рынке составил 1 882 716 465 рублей. Это - 62,7% к уровню всего прошлого года и примерно 85% к январю-сентябрю 2021-го. На 1 января текущего года в Беларуси в реестр лизинговых организаций было включено 100 лизинговых организаций (из них 28 созданы с участием иностранного капитала, 10 - с участием банков). Основную долю текущих платежей по действующим договорам лизинга формируют юрлица на них в «портфеле» приходится 6,4 млрд руб., или почти 85%.

Как сообщил, выступая 26 января на расширенном заседании Правления Нацбанка, заместитель Председателя Правления Дмитрий Лапко, Нацбанк в рамках подготовки проекта Закона «О лизинговой деятельности» разработал некоторые меры по поддержке и развитию лизинговой деятельности.

- В частности, планируется: разрешить повторный лизинг (передачу в лизинг имущества, ранее приобретенного лизингодателем с целью передачи в лизинг и возвращенного ему лизингополучателем по прекратившему свое действие договору лизинга, не завершенному выкупом предмета лизинга). А также - предоставить право лизинговым организациям осуществлять выпуск облигаций, обеспеченных залогом прав (требований) по лизинговым платежам, - рассказал специалист.

Нужно отметить, что повторный лизинг, действительно, является полезной инициативой. Он расширит круг новых клиентов лизинговых компаний и снизит их риски и финансовые потери, связанные с изъятием и продажей имущества у неплатежеспособных лизингополучателей. А упрощение порядка выпуска облигаций может расширить возможности участников рынка по дополнительному привлечению средств.

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