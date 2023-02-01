Иностранцы не смогут продать акции более 1800 белорусских компаний

Правительство увеличило количество предприятий, иностранным инвесторам которых запрещено продавать свою долю в этих бизнесах со 190 до 1849.

Указ №93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» был подписан еще 14 марта 2022 г. Среди прочего, этим документом запрещалось отчуждение инвесторами «из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, долей (акций) в уставных фондах таких юридических лиц по перечню, определяемому решением Совета Министров». В первоначальном перечне, утвержденном правительством, их было 190. Этот список постепенно пополнялся, а буквально недавно постановлением Совмина №54 от 23 января 2023 г. количество компаний, иностранные инвесторы которых не смогут продать свои акции (доли в УФ) увеличено почти на порядок - до 1849.

Среди предприятий, включенных в перечень, такие крупные бизнесы, как ЗАО «Юнисон», ООО «Фармлэнд», ОАО «Амипак», ЗАО «Евроопт», ООО «Евроторг», ИООО «Дана Астра», EPAM, ООО «Фенокс», «Алютех», ОАО «Белсолод», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий», ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Светлогорский ЦКК», ЗАО «Милавица», СП «Белита» и др. В документ включены и конкретные инвесторы - физические и юридические лица из Германии, Словакии, Болгарии, Польши, Швейцарии, Италии, Литвы, Эстонии, Латвии, США, Австрии, Нидерландов и других «недружественных стран», которым запрещено продавать свои акции, либо доли в этих компаниях. На других собственников, не упомянутых в перечне, это ограничение не распространяется.

Данная мера уже несколько раз применялась, чтобы предотвратить продажу иностранными инвесторами крупных активов. Например, в прошлом году шведский холдинг Medicover сообщил о сделке по продаже своего бизнеса в Беларуси - доли в одной из крупнейших сетей частных медицинских лабораторий Synevo примерно за 14,5 млн евро. Но в правительстве оперативно внесли компанию в перечень, и сделка сорвалась. Похожая история произошла и с финским концерном Olvi, который является владельцем компании «Лидское пиво» и собирался этот актив продать. В результате включения в перечень в Olvi также отказались от планов по уходу из Беларуси.

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