Инвесторам из «недружественных стран» усложнили выход из бизнеса

Запрещено внесение изменений в уставы принадлежащих им компаний в связи с реорганизацией или отчуждением долей иностранными участниками.

Продажу акций и долей в уставных фондах предприятий, принадлежащих резидентам из «недружественных государств», в Беларуси запретили еще летом - постановлением правительства №436 от 1 июля 2022 года. Однако у упомянутых в этом документе инвесторов оставалась возможность выйти из белорусского бизнеса (или хотя бы минимизировать свое в нем участие) путем реорганизации. И эту возможность сейчас, судя по всему, решено закрыть. Новые ограничения введены Указом №386 от 31 октября 2022 г.

Документ называется «О бюджетном финансировании» и охватывает более широкий круг вопросов, в том числе, в нем много пунктов под грифом «ДСП». В отношении инвесторов изменения внесены в подпункт 2.13. Указа №93 от 14 марта 2022 г. «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Этим подпунктом ранее запрещалось отчуждение инвесторами «из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, долей (акций) в уставных фондах таких юридических лиц по перечню, определяемому решением Совета Министров».

Теперь эта формулировка дополнена запретом на реорганизацию таких компаний: «Реорганизация юридического лица Республики Беларусь, включенного в перечень, указанный в части первой настоящего подпункта, а также выход из такого юридического лица участника, являющегося лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, запрещается».

Кроме того, Указ запрещает осуществлять государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате реорганизации компаний, на инвесторов которых наложены ограничения. Напомним, что в перечне таких юридических лиц - более 190.

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