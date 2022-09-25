Правительство расширило ограничения для инвесторов из «недружественных стран»

Дополнен список белорусских предприятий, акции которых такие собственники не имеют права продать, а также уточнен перечень операций, которые можно совершать с этими бумагами.

Запрет на отчуждение акций и долей в уставных фондах белорусских предприятий, принадлежащих резидентам «государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц», был введен в Беларуси постановлением Совета Министров №436 от 1 июля 2022 года. Первоначально в списке фигурировало 190 отечественных компаний, а также конкретные иностранные инвесторы. То есть, ограничения по продаже акций касаются не всех собственников, а только тех, кто упомянут в правительственном постановлении.

15 сентября Совмин дополнил перечень запрещенных к продаже активов еще пятью инвесторами: двое из них - латвийские, еще двое - польские и один зарегистрирован на Кипре. Соответственно для них введен запрет на продажу белорусских активов - принадлежащих им акций (долей) четырех отечественных предприятий: производителя ювелирных изделий «Эго-Арт», имеющего сеть розничных магазинов, «Белфуд Продакшн» - частного производителя детского питания, и двух полоцких компаний - завода «Нодвиг», выпускающего электродвигатели, а также ООО «КимаБел» (пиломатериалы).

Кроме того, в постановлении №616 от 15.09.2022 г. говорится, что «для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами. Депозитарные операции, связанные с изменением наименования (фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) владельца акций, включенного в перечень (далее - владелец), зачислением акций на счет «депо» владельца, переводом акций на счет «депо» владельца, открытый в другом депозитарии, осуществляются с сохранением блокировки таких акций. Осуществление иных депозитарных операций не допускается».

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