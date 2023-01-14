Бизнес, принадлежащий иностранцам, может попасть под внешнее управление

Государственный управляющий может быть назначен на срок до 18 месяцев, если фактическое управление такой организацией собственниками прекращено, или их действия могут привести к прекращению деятельности, ликвидации или банкротству.

В Беларуси впервые вводится порядок, при котором частная компания (к тому же принадлежащая иностранному инвестору!) может попасть под внешнее управление. Это предусмотрено Законом №239-З «О вопросах передачи под временное внешнее управление» от 3 января 2023 г.

Как следует из текста документа, «коммерческие организации, собственниками имущества (участниками (акционерами)) которых являются лица из иностранных государств (далее - коммерческие организации), могут быть переданы под временное внешнее управление по решениям областных, Минского городского исполнительных комитетов». Срок такого управления - до 18 месяцев. Порядок процедуры должен определить Совет Министров, а сам закон имеет ограниченный срок действия - до 31 декабря 2025 г.

Согласно закону, основаниями для принятия подобного решения могут быть:

«если управление коммерческой организацией исполнительным и (или) иными органами управления фактически прекращено;

если исполнительным и (или) иными органами управления коммерческой организации осуществляются экономически необоснованные действия, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению ущерба коммерческой организации;

в иных случаях, определенных Советом Министров Республики Беларусь».

Вероятно, таким путем государство будет препятствовать закрытию бизнеса, принадлежащего иностранным инвесторам, по мотивам политического характера или другим причинам, не связанным с чисто коммерческими. При этом в законе указано, что «временное внешнее управление не вводится в отношении коммерческих организаций, которые находятся в процессе ликвидации либо в процедурах признания их экономически несостоятельными». Напомним, что ранее в Беларуси было запрещено внесение изменений в уставы компаний, принадлежащих резидентам из «недружественных государств», в связи с реорганизацией или отчуждением долей иностранными участниками.

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