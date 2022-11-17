Более 50% иностранных инвестиций в белорусскую экономику - из России

ПИИ по итогам III квартала составили 4,6 млрд долларов. При этом более 3 млрд из этой суммы поступило за первые месяцы текущего года.

Пока сложно судить, каким именно получится 2022 год с точки зрения притока иностранных инвестиций в страну. Но уже понятно, что однозначно не провальным. Как сообщает Национальный статистический комитет, за январь-сентябрь иностранные инвесторы вложили в реальный сектор белорусской экономики 5,3 млрд долларов. По оценке Белстата, 87,4% от этой суммы, или 4,6 млрд долл., - прямые иностранные инвестиции (ПИИ).

Это немало, учитывая ситуацию, в которой работает белорусская экономика. Для сравнения: в 2019 г. ПИИ составляли 7,2 млрд долл., в 2020-м - чуть более 6 млрд, в 2021-м - около 6,56 млрд. Теоретически за последний квартал уровень прошлого, или хотя бы 2020 г. может быть достигнут. Хотя пока заметно, что темпы притока ПИИ замедляются. Из 4,6 млрд долл. более 3 млрд поступили в страну в I квартале, а вероятнее всего - даже за первые два месяца.

Конечно, просто «иностранные инвестиции» - показатель не самый важный. Даже ПИИ включают в себя массу долговых инструментов (т.е. фактически заимствования) - кредиты, займы, различные формы задолженности, лизинг и т.д. А еще сюда входит реинвестирование прибыли, которую сейчас особенно трудно вывести из страны. Например, в 2020 г. из общего объема ПИИ 63% приходилось на долговые инструменты, а еще 32% - на реинвестированные средства. Так что во вполне приличных цифрах, озвученных официальной статистикой, в общем нет ничего удивительного.

Другое дело - прямые иностранные инвестиции на чистой основе, которые не включают заимствованный капитал. Так вот этот показатель за 9 месяцев текущего года достиг более 1,6 млрд долл. Это почти на 0,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года! Например, в самом удачном для экономики 2014 году ПИИ на чистой основе составили порядка 1,8 млрд, так что при определенных обстоятельствах этот рекорд может быть даже превзойден.

Ожидаемо в этом году наблюдается рост доли в общем объеме инвестиций субъектов хозяйствования Российской Федерации. Они обеспечили 50,4% всех средств, поступивших в белорусскую экономику из-за рубежа. В 2019 году эта цифра составляла 45,1%, 2020-м - 41,4%, 2021-м - 42,6%. Это связано отчасти с ограничением притока средств из других стран из-за санкций, а отчасти - с ростом кооперации в рамках ЕАЭС. Так, официальный ТГ-канал Евразийского банка развития со ссылкой на данные МВФ сообщает, что объем взаимных накопленных ПИИ стран ЕАЭС уже превышает уровень стран МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Например, за 2020 г., этот показатель в Евразийском союзе составил 0,9% к региональному ВВП, а в МЕРКОСУР - 0,8%.

Необходимо правда отметить, что хотя приток инвестиций в страну превышает их отток, последнее явление также имеет место. За январь-сентябрь белорусские компании направили за рубеж порядка 4,2 млрд долларов. Причем, здесь доля ПИИ составляет 90,4%, а основными странами-получателями являются: российские предприятия (85,2%), Ирландия (2,6%) и… Украина (2,2%). Так что, общий приток ПИИ превышает отток только на 0,8 млрд долларов.

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