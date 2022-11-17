Шведский учредитель сети лабораторий «Синэво» уходит из Беларуси

Компания объявила о сделке по продаже своих активов в нашей стране за 14,5 млн евро, которая должна быть полностью закрыта до конца года.

Международный медицинский холдинг Medicover со штаб-квартирой в Швеции сообщил о подписании соглашения о продаже своего бизнеса в Беларуси. По информации, которая была обнародована в отчете компании за III квартал, говорится, что сумма сделки оценивается в 14,5 млн евро и она должна быть закрыта уже до конца этого года. О покупателе пока не сообщается.

В нашей стране холдингу принадлежит доля в одной из крупнейших сетей частных медицинских лабораторий Synevo. Эта сеть является международной. Как сообщается на ее белорусском сайте, под данным брендом работают более 90 лабораторий в 14 странах, в т.ч. Германии, Польше, Румынии, Украине, Турции, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии. В Беларуси Synevo появилась в 2009 году, и сейчас в стране открыто более 55 лабораторных пунктов компании. Сохранятся ли они в дальнейшем под этим брендом - также пока неизвестно.

Второй актив шведского холдинга, о продаже которого сообщается, - ООО «Недвижимость Восток». О нем известно лишь то, что компания зарегистрирована в 2014 году в Минске с основным видом деятельности - сдача внаем собственного недвижимого имущества. Как говорится в отчете Medicover, выручка холдинга в Беларуси в 2021 году составила 21,7 млн евро, а по итогам 9 месяцев 2022 года - 15,3 млн евро.

Компания сообщает, что сделка по продаже «подлежит обычному одобрению регулирующих органов». То есть, активы холдинга в Беларуси не попали под ограничения по продаже, установленные для инвесторов из «недружественных стран» постановлением правительства №436 от 1 июля 2022 года.

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