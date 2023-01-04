В Беларуси продлили упрощенный порядок госзакупок на 2023-2024 гг.

Сохраняется возможность менять цену договора, сроки и объемы поставок, закупать продукты питания, а также ряд услуг для госорганизаций из одного источника.

В канун новогодних праздников - 28 декабря 2022 г. - вышло постановление Совета Министров №933, которым вносятся изменения в правительственное постановление от 15 июня 2019 г. №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Эти поправки продлевают упрощенный порядок в сфере госзакупок, введенный в связи с экономическими ограничениями, принятыми в отношении Беларуси рядом зарубежных стран.

Документ, во-первых, пролонгирует на 2023 год порядок оформления и исполнения договоров. В частности, сохранена возможность менять цену заключенного договора госзакупки в период его действия, сроки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и порядок оплаты. Во-вторых, на 2023-2024 гг. разрешаются закупки продуктов питания из одного источника.

Кроме того, из одного источника разрешено закупать несколько новых услуг. Например, по разработке, доработке, модернизации, информационному и техническому сопровождению официальных интернет-сайтов государственных органов и организаций. При условии, что данная услуга закупается у государственных унитарных предприятий или хозяйственных обществ, более 50% акций (долей в уставном фонде) которых находится в собственности Республики Беларусь, либо ее административно-территориальных единиц. Из одного источника также могут закупаться услуги по проведению социологических исследований, включая научно-исследовательские работы, у юридических лиц, аккредитованных Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук.

Госструктуры в Беларуси начали массово переходить на закупки из одного источника еще в 2020 году. Уже тогда по данным МАРТ такие договоры составляли основную долю в стоимостном выражении (75,47%) госзакупок. А стоимость заключенных в 2020 г. договоров по результатам проведения открытых конкурсов уменьшилась с 16,38% до менее чем 1%.

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