Отечественным производителям предоставили дополнительные льготы при закупках

При условии выполнения требований по локализации производства им гарантируется преференциальная поправка к цене в размере 15% и право на заключение договора о закупке из одного источника.

Правительство внесло изменения в постановление Совета Министров от 15 марта 2012 г. №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», которое устанавливает дополнительные преференции производителям промышленной продукции в зависимости от уровня локализации производства. Это предусмотрено постановлением №729 от 25 октября 2022 г., сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В частности, если отечественный производитель выполняет требования по локализации, установленные постановлением Совмина от 14 февраля 2022 г. №80 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь», то он получает право на обязательное применение преференциальной поправки в размере 15% к цене контракта. Кроме того, субъекты хозяйствования могут закупать у таких производителей продукцию по процедуре закупки из одного источника.

Также сообщается, что постановлением №729 скорректированы условия допуска к закупкам товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары. Для них при определении допуска к участию в процедуре закупки товаров изменен перечень документов, подтверждающих страну происхождения. Изменения, предусмотренные документом, вступают в силу с 1 января 2023 г. и, как предполагают в МАРТ, «позволят оказать поддержку отечественным производителям, выполняющим требования по локализации производства, и тем самым будут стимулировать импортозамещение».

Еще одна любопытная норма, предусмотренная постановлением №729, вступает в силу сразу после его официального опубликования. А именно: организациям разрешается приобретать услуги по перевозке грузов без проведения процедур закупок по согласованию с вышестоящим государственным органом (государственной организацией).

Напомним, что 14 февраля Совет Министров принял постановление №80 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь», которое значительно смягчило требования к локализации при производстве ряда товаров. В соответствии с ним многие промышленные товары теперь считаются отечественными, даже если значительная часть технологических операций при их производстве осуществлена на территории других государств, входящих в ЕАЭС.

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