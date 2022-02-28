Правительство определило критерии признания продукции белорусской

Многие промышленные товары теперь будут считаться отечественными, даже если значительная часть технологических операций при их производстве осуществлена на территории других государств, входящих в ЕАЭС.

14 февраля Совет Министров принял постановление №80 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь». Согласно этому документу для подтверждения производства промышленной продукции на территории Беларуси необходимо наличие одного из двух оснований. Это может быть акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь.

Или - для этой цели будет использоваться сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров согласно Правилам определения страны происхождения товаров, являющимися частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года. Последнее возможно в случае отсутствия производимой промышленной продукции в перечне установленных постановлением требований.

Постановлением №80 также определены требования к промышленной продукции, предъявляемые для ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь. Это довольно любопытный документ, в соответствии с которым многие промышленные товары теперь будут считаться отечественными, даже если значительная часть технологических операций при их производстве осуществлена на других государств, входящих в ЕАЭС. Это, например, касается производства тканей и нетканых материалов, одежды и обуви, чулочно-носочных изделий и др.

Требования предусматривают ограничения по использованию комплектующих и материалов из третьих стран для целей признания конечной продукции белорусской. Так, для станков эта цифра составляет не более 30%. Установлены также перечни операций при производстве автомобилей, тракторов и другой техники, которые должны выполняться на территории Республики Беларусь. Вся информация о продукции, соответствующей установленным требованиям, и ее производителях будет включаться в реестр промышленной продукции Республики Беларусь.

Ссылки по теме:

Промышленность вышла в лидеры по полученным кредитам

Стало известно, какие отрасли экономики сработали в 2021 году успешнее всего