Посредников лишили права на преференциальную поправку при госзакупках

В Беларуси в очередной раз кардинально переформатировали порядок осуществления государственных закупок. Ужесточены требования к поставщикам и подрядчикам, появились новые изменения при закупках из одного источника.

Правительство внесло изменения в постановления №206 от 17 марта 2016 г. и №395 от 15 июня 2019 г., регулирующие порядок осуществления государственных закупок в Беларуси. Наиболее резонансные из них - запрет на применение преференциальной поправки к поставщикам товаров, не являющимся их производителями, ограничение допуска к госзакупкам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), среди работников которых, занимающих ответственные должности, имеются лица, совершившие коррупционные преступления и др. Эти поправки утверждены постановлением Совмина Беларуси от 14 октября 2022 г. №692.

Вероятно, отмена преференций для ряда поставщиков является звеном в цепочке очередного витка борьбы с посредничеством. Теперь претендовать на ценовую льготу могут только отечественные производители товаров, или производители из стран, которым в Беларуси предоставляется национальный режим в сфере госзакупок в соответствии с международными договорами; белорусские организации, где численность инвалидов составляет не менее 50% общей списочной численности работников, а их доля в фонде оплаты труда за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20%; учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовые профилактории и т.д.

Кроме того, подрядчик (исполнитель), которому предоставлена преференциальная поправка, обязан выполнить предусмотренную в договоре госзакупки работу (услугу) лично, и имеет право привлечь дополнительных сотрудников в количестве не более 15% от своей списочной численности. Либо - привлечь организации, в которых численность инвалидов составляет не менее 50% работников, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовые профилактории или лечебно-производственные мастерские.

Постановлением также запрещен допуск к государственным закупкам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), среди работников которых, занимающих ответственные должности, имеются лица, совершившие коррупционные преступления и допустившие выплату заработной платы «в конвертах», что, по-видимому, должно ограничить коррупционную составляющую.

В законодательство внесены новые основания для закупки из одного источника. В частности, так разрешено приобретать работы (услуги) по внесению изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию у ее разработчика, а также бензин и дизельное топливо. Разрешено изменение заключенных договоров по текущему ремонту при необходимости выполнения дополнительных работ и т.д.

Ссылки по теме:

В Беларуси готовятся очередные изменения в сфере госзакупок

Отечественным предприятиям упростят участие в госзакупках в России