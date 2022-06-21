В Беларуси готовятся очередные изменения в сфере госзакупок

На этот раз изменения планируется внести сразу в два нормативных акта - в постановления правительства №206 и №395.

В связи с тем, что проблемы с логистикой и зарубежные санкции создают определенные сложности с поставкой товаров, в Беларуси в последнее время довольно часто вносятся изменения в законодательство, регулирующее закупки. Не так давно упростили правила закупок за счет собственных средств, а сейчас Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров, которым будут внесены изменения в постановления правительства №206 от 17 марта 2016 г. и №395 от 15 июня 2019 г. в части процедуры и условий госзакупок товаров. Этот документ опубликован на сайте Правового форума Беларуси.

Основных изменений, которые предлагает МАРТ, несколько. Одно из них, например, касается упрощения доступа к госзакупкам в Беларуси для поставщиков из стран ЕАЭС. Это связано с тем, что Решением Совета ЕАЭС от 23 ноября 2021 г. №105 были утверждены новые Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок. Этим документом определен перечень товаров (с указанием классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД Евразийского экономического союза), для которых национальный режим в государственных (муниципальных) закупках может быть предоставлен только при соблюдении определенного порядка подтверждения страны происхождения. При этом данный перечень дополнен новыми позициями, что будет учтено в белорусской нормативной базе.

Кроме того, проектом постановления предлагается довольно резонансное решение - исключить возможность применения преференциальной поправки в размере 15% к субъектам, не являющимся производителями. Как рассчитывают авторы документа в пояснительной записке, «это позволит сократить расходы бюджета, а также будет способствовать заинтересованности производителей к участию в государственных закупках». Преференциальную поправку планируется оставить только для белорусских организаций, в которых используется труд инвалидов. Причем, инвалидов в них должно быть не менее 50% списочной численности, и на них должно приходится не менее 20% ФОТ. А для предупреждения необоснованного пользования преимуществами этим организациям запретят привлекать для выполнения работ (оказания услуг) по договору государственной закупки третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и др.).

Предлагается также разрешить госзакупки из одного источника: работ (услуг) по внесению изменений в проектную документацию у ее разработчика, а также бензина и (или) дизельного топлива. К слову, в документе многое касается сферы строительства. Например, госзаказчикам предоставят право изменения предмета закупки и требований к нему, его объема (количества), сроков исполнения обязательств подрядчиком (исполнителем), и даже цены договора в пределах 15% в случае возникновения потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, а также дополнительных проектных работ.

Также в строительстве проектом постановления предусматривается неприменение дополнительных требований, если ориентировочная стоимость предмета государственной закупки составляет не более 5000 базовых величин, и при закупке работ по техническому обслуживанию. Предполагается, что это позволит расширить круг участников конкурса и, в том числе, возможность организации мелких закупок из одного источника. Учитывая рост цен на строительные материалы, в документе прописано, что под сопоставимыми по цене будут понимаются договоры, цена которых составляет не менее 50% ориентировочной стоимости предмета госзакупки (в настоящее время - не менее 75%).

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