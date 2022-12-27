Нацбанк продолжает стимулировать снижение кредитных ставок

С 1 декабря расчетная величина стандартного риска по кредитам для юрлиц снова упала более чем на 1,1 п.п. А с сентября РВСР уменьшилась более чем на треть.

Национальный банк с 1 декабря снова снизил значения расчетных величин стандартного риска: для новых кредитов юрлиц - с 14,82 до 13,77%, физлиц - с 18,4 до 18,24%. С сентября, когда регулятор вернулся к ежемесячному обновлению ставки РВСР (она была заморожена в марте из-за неопределенности на финансовом рынке), этот индикатор для корпоративных клиентов понижен уже более чем на 33%, а для граждан - почти на 22%.

Напомним, что РВСР – это предельный размер ставок по новым кредитам, рекомендуемый Нацбанком. Его превышение коммерческими банками ведет к росту регуляторных требований в области достаточности капитала, формирования резервов и т.д., что делает такие кредиты для банков невыгодными. Кстати, любопытно, что значения расчетных величин стандартного риска теперь будут даже ниже, чем год назад: в декабре 2021-го для новых кредитов юрлиц РВСР составляла 15,79%, физлиц - 20,55%.

Какую цель при этом преследуют Нацбанк и правительство? Очевидно, что таким путем они пытаются оживить экономику и внутренний спрос через стимулирование кредитования. Тем более, что это необходимо, чтобы как-то «пристроить» значительные свободные рублевые ресурсы, выброшенные на рынок в этом году за счет господдержки и скупки Нацбанком валюты на внутреннем рынке. При этом, хотя банки отмечают рост спроса на рубли, реально по состоянию на 1 ноября 2022 г. кредиторская задолженность в экономике оценивалась в 65,9 млрд руб. - меньше, чем на 1.11.2021 (67 млрд).

Насколько очередное снижение РВСР скажется на стоимости кредитов? В каком-то временном периоде наверняка скажется. Хотя бы потому, что регулятор таким путем подает сигнал рынку о том, что заемные ресурсы будут дешеветь. Но есть, как минимум, два «но». Первое заключается в том, что новое предельное значение РВСР для юрлиц - всего на 0,47% выше уровня годовой инфляции за ноябрь (13,3%). С учетом неопределенности с инфляцией уже с января (идут разговоры о смягчении контроля над ценообразованием и прогнозируется виток «отложенного» роста цен) для банков это означает значительные риски, которые они в той или иной форме наверняка постараются переложить на клиентов.

Второе «но», как ни странно, противоречит первому. По данным Нацбанка уже сейчас новые реальные заимствования на рынке дешевле, чем значения РВСР. Так, в ноябре средняя процентная ставка по новым кредитам банков (без учета межбанка и льготного кредитования) для юрлиц составляла 11,23%, а для физлиц - 12,31%. Средняя ставка по всем действующим коммерческим кредитным линиям банков для предприятий на ноябрь также была ниже последнего значения РВСР (13,71%)! А с учетом льготного кредитования средние ставки по новым кредитам в ноябре вообще составляли фантастические цифры: для корпоративных клиентов - 10,88%, для «физиков» - 11,71%. То есть - были значительно дешевле инфляции.

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