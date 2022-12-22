В Беларуси выросла рентабельность предприятий и прибыль банков

На 1 ноября рентабельность реализованной продукции, работ и услуг составила 11,1%, продаж - 8,9%. А прибыльность банковского бизнеса оказалась на 53,5% большей, чем год назад на эту дату.

Как сообщает Национальный статистический комитет, за январь-октябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг составила 11,1%, а рентабельность продаж - 8,9%. За аналогичный период прошлого года эти цифры были соответственно 10,4 и 8,3%. В эту отчетность не входит информация о деятельности банков, страховых и бюджетных организаций, а также малого частного бизнеса.

Что касается банков, то у них с доходами все вроде бы неплохо. На 1 ноября прибыль в целом по системе составила 1,768 млрд рублей. Это на 53,5% выше, чем на аналогичную дату 2021 года. Рентабельность в банковском бизнесе в 2022 году пока также выше, чем год назад. Так, по активам, по сравнению с 10 месяцами 2021-го, она составила 1,9% (год назад на 1 ноября было 1,4%), а по нормативному капиталу - 12,7% (10,3%).

Пока не вызывает опасений и ситуация с задолженностью как по экономике в целом, так и в отношении банковских кредитов. Кредиторская задолженность в экономике на 1 ноября 2022 г. оценивалась в 65,9 млрд рублей (на 1.11.2021 - 67 млрд), в том числе просроченная - 13,1% от общего объема (за 10 месяцев 2021 г. - 11,6%). А «дебиторка» хотя и увеличилась в номинале (59,7 млрд на 1.11.2022 против 55,1 млрд в прошлом году на ту же дату), в процентах от общего объема даже несколько снизилась (14,2% против 14,5%).

По банковской системе критическим уровнем является показатель в 10% необслуживаемых активов. За 10 месяцев 2022 г. он находится на уровне в 4,9%. Год назад эта цифра составляла 5,5%. Правда, здесь не учитываются безнадежные долги, которые скупает Агентство по управлению активами. А вот что вызывает определенные вопросы, так это качество инвестиционного портфеля банков, где очень выросла доля долговых бумаг органов государственной власти всех уровней. На 1 ноября текущего года она превысила 62,5%. Кроме того, банки скупили 65,2% облигаций Минфина. Такая зависимость от состояния государственных финансов является довольно рискованной.

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