В Минэкономики оценили ситуацию с экспортом и производством

Основные цифры: чистая прибыль по экономике в целом - более 12 млрд рублей, средняя рентабельность продаж - 9%, положительное внешнеторговое сальдо - около 3,5 млрд долларов.

Как считают в Министерстве экономики, Беларуси удалось отразить «санкционную атаку» на логистику и транспорт и нарастить объемы экспорта в «дружественные страны». По данным, которые привел заместитель министра экономики Дмитрий ЯРОШЕВИЧ в интервью Белтелерадиокомпании, это подтверждает динамика роста ВВП за январь-сентябрь, который составил 95,3%, что на 0,2 п.п. выше, чем в августе. В Минэкономики говорят, что промышленность растет на 0,3 п.п. быстрее, чем за 8 месяцев. Но еще значительнее рост в сельском хозяйстве (по итогам 9 месяцев +4,9%), что связано с более высоким урожаем практически всех с/х культур. Например, по зерновым (без учета кукурузы) урожайность в этом году выше почти на 19%.

Количество убыточных организаций в Беларуси с начала 2022 г. (данные Минэкономики)

По словам Д.Ярошевича, стабилизируется ситуация и с экспортом. Благодаря «экспортному маневру», продажи белорусской продукции в Китай увеличились в 2,5 раза, в Россию - на 30%. Причем, доля белорусского товара на российском рынке сейчас оценивается министерством примерно в 8%, а год назад - в 5,5%.

Рентабельность продаж по итогам января-августа 2022 г. (расчеты Минэкономики)

По оценкам Минэкономики, все это благоприятно сказывается и на курсе белорусской валюты, и на финансовом состоянии самих предприятий. В ведомстве приводят такие цифры: по итогам 8 месяцев средняя рентабельность продаж отечественных организаций составила 9%, а чистая прибыль по экономике в целом - более 12 млрд. рублей. С начала года наблюдается тренд на сокращение количества убыточных предприятий и их доли на рынке: с 1 465 в январе (23,2% от общего количества) до 933 по итогам августа (14,7%). Долговая нагрузка реального сектора в целом по экономике по сравнению с началом года уменьшилась на 3,1 п.п. до 48,8%.

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