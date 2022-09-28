Правительство планирует рост ВВП в 2023 году в размере 3,8%

Прогноз социально-экономического развития и бюджет спланированы, исходя из задачи выхода на параметры роста пятилетней программы, принятой в 2021 году.

27 сентября в Минске состоялось заседание Президиума Совета Министров, на котором рассматривались проект прогноза социально-экономического развития и основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год. Как заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, и прогноз, и бюджет спланированы, исходя из задачи выхода на параметры роста, заложенные в программе на пятилетку. По словам руководителя правительства, запасные сценарии на сегодняшний день не рассматриваются, несмотря на изменение ситуации в экономике. Об этом //by.tgstat.com/uz/channel/@government_by">сообщает официальный ТГ-канал Совмина.

Как заявил Р.Головченко, ключевыми параметрами на 2023 год будут обеспечение роста ВВП на 103,8% и роста промышленного производства на 2,4%. Напомним, что Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, утвержденной Указом №292 от 29 июля 2021 г., также предусматриваются: рост вклада малого и среднего бизнеса в добавленную стоимость до 33%, инвестиций в основной капитал - до 22-23%, а инфляция - на уровне 5%.

По словам премьера, ситуация непростая и задача выполнения прогнозных параметров - сложная. Поэтому правительство будет требовать в будущем году от Минфина и регионов - очень аккуратно подходить к вопросам расходования средств и обеспечению сбалансированности бюджетов всех уровней. Соответствующие показатели и задачи будут сформированы для всех уровней вертикали власти.

То есть, правительство не планирует (по крайней мере пока) корректировать прогнозные параметры, несмотря на резко изменившуюся за год ситуацию в мировой и белорусской экономике. Возможно, расчет делается на финансовую поддержку со стороны России. Прогнозы зарубежных финансовых институтов пока выглядят гораздо пессимистичнее. Так, в Евразийском банке развития считают, что ВВП Беларуси в 2022 г. снизится на 6,5%, а в 2023-м - на 3%. В недавнем докладе S&P Global Ratings называют похожие цифры: 6 и 2% соответственно. По данным Белстата, в августе индекс потребительских цен в Беларуси в годовом выражении составил 17,9%, объем промышленного производства в сопоставимых ценах - 93,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. А доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-июле 2022 г. оценивалась Нацбанком в 13,9%.

Ссылки по теме:

Белстат опубликовал основные итоги работы экономики в августе

ЕАБР прогнозирует Беларуси падение ВВП в течение двух лет