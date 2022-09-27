В S&P понизили рейтинг по белорусским евробондам и сделали прогноз по ВВП

По мнению аналитиков агентства, Беларусь ожидает самый резкий экономический спад за последние десятилетия.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало очередной обзор, посвященный белорусским финансам со свежими рейтингами и макроэкономическим прогнозом. Основным изменением стало снижение рейтингов четырех выпусков еврооблигаций - 2023, 2026, 2030 и 2031 г. - с уровня «СС» до «D» (дефолт). В остальном агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Беларуси в иностранной валюте на уровне «SD/SD» (выборочный дефолт), а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте на уровне «CCC/C». Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу в национальной валюте - «негативный».

Причина снижения рейтингов по евробондам понятна, так как белорусское правительство произвело купонные выплаты по ним в рублях, хотя облигации номинированы в долларах. В S&P понимают, что причина здесь чисто техническая, так как международные санкции значительно ограничили властям доступ к международной финансовой инфраструктуре, несмотря на готовность произвести платежи в валюте и адекватную долларовую ликвидность для их выполнения. При этом в агентстве отмечают, что установленный порядок, тем не менее, предписывает считать это дефолтом, если инвесторы не согласились на иной способ расчетов.

В сообщении говорится, что сейчас белорусские финансовые власти рассматривают альтернативные варианты расчетов по будущим платежам держателям еврооблигаций, включая основную сумму в размере 0,8 млрд долларов, подлежащую погашению в феврале 2023 года. Одним из возможных сценариев здесь может стать выкуп еврооблигаций по текущим рыночным ценам. В случае, если правительство Беларуси найдет с инвесторами взаимно устраивающий вариант, рейтинги могут быть снова повышены.

Что касается негативного прогноза по рублям, то здесь S&P отталкивается от общей ситуации в экономике: «К концу 2025 г. валовой долг сектора государственного управления увеличится почти до 50%. Экономика сокращается, доходы падают, а расходы, в том числе на социальные нужды и финансовую поддержку государственных предприятий, растут. Обесценение белорусского рубля по отношению к доллару США также может привести к увеличению существующего уровня долга, учитывая, что почти весь долг (как внешний, так и внутренний) номинирован в иностранной валюте».

В агентстве отмечают, что график обслуживания внешнего долга Беларуси достаточно напряженный: ежегодные выплаты по нему составляют 2,5-3,5 млрд долл. при международных резервах в размере около 7,5 млрд. Правда, Беларусь сохраняет доступ к российскому рынку капитала, который она может использовать для привлечения финансирования в российских рублях, и Россия уже продлила срок погашения части белорусских кредитов. В частности, в текущем году это позволило уменьшить платежи по внешнему долгу с 2,8 млрд долларов до 1,8 млрд. Но, учитывая растущие затраты в самой России, внешнее давление на нее и возможную депрессию в ее экономике, нет гарантий, что текущий уровень финансовой поддержки Беларуси, включая льготы по энергоносителям сохранится.

По мнению авторов отчета, банковская система Беларуси испытывает значительный стресс, особенно это касается банков с госкапиталом и «дочек» российских банков, попавших под санкции. А перед Национальным банком Беларуси, по мнению агентства, стоит «сложный выбор между поддержкой экономики и выполнением своего мандата по стабильности цен». В S&P считают, что в ближайшие годы Беларусь ожидает самый резкий экономический спад за последние десятилетия. Агентство прогнозирует снижение ВВП страны по итогам 2022 г. на 6%, в 2023-м - еще на 2%. А в 2024-2025 г. по базовому сценарию экономический рост в среднем не превысит 2-2,5%.

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