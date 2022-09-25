Инфляцию в Беларуси может остановить… рецессия

В сентябрьском обзоре аналитики Евразийского банка отметили высокую вероятность замедления роста мировой экономики и снижения внутреннего и внешнего спроса на белорусскую продукцию.

Инфляция в Беларуси по итогам 8 месяцев в годовом выражении составила 17,9%. Это меньше, чем месяц назад (18,1%), но по-прежнему очень много для нормального функционирования экономики. О том, что правительству справиться с проблемой пока не удается, свидетельствует тот факт, что даже регулируемые государством цены и тарифы за 12 месяцев выросли на 11,5%. Эти данные приводит пресс-служба Национального банка. При этом базовая инфляция продолжает увеличиваться - в августе она достигла 20,7% г/г после 20,1% в июле, что указывает на сохранение ценового давления, в том числе из-за нарушенных производственных и логистических цепочек.

Впрочем, по мнению специалистов ЕАБР, изложенному в сентябрьском макроэкономическом обзоре, прирост потребительских цен может остановиться из-за ряда причин, которые будут тормозить внешний и внутренний спрос. Речь идет о замедлении экономического роста в мире в целом, в результате чего, в перспективе по крайней мере 2023 года, мировая экономика войдет в состояние рецессии, а также о снижении доходов населения в Беларуси.

В настоящее время в большинстве развитых стран принимаются монетарные меры по увеличению процентных ставок. Это означает, что денежно-кредитная поддержка экономической активности сокращается и что центробанки крупнейших государств фактически жертвуют экономическим ростом в краткосрочной перспективе. Поэтому сценарий рецессии в мире сейчас является основным. Вопрос только в масштабах экономического спада и, прежде всего, в его длительности. В базовом варианте ЕАБР ожидает, что рецессия будет неглубокой и продлится два-три квартала, а уже во второй половине 2023 г. развитые страны перейдут к восстановительному росту. Но не исключено, что жесткость денежно-кредитной политики (то есть рост стоимости денег в экономике) затянет рецессию в ЕС и США на три-пять кварталов - до конца 2023 г, говорится в обзоре.

Почему это снизит инфляцию, и в том числе в Беларуси? Рост цен в мире «раскачали» энергоносители, которые даже в августе 2022 г. оставались дороже, чем в допандемийном 2019 г. почти в 2,2 раза, и достигли уровней, наблюдавшихся лишь в июне-июле 2008-го. Несмотря на снижение с пиковых значений в последние месяцы, продовольствие тоже стоит в 1,6 раза дороже, чем до пандемии, а удобрения - в 2,6 раза. Именно поэтому белорусская промышленность, имеющая доступ к относительно дешевым российским нефти и газу, при снижении физических объемов экспорта, например в июле, на 25-30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, могла продавать свою продукцию по ценам, которые примерно на 30-40% выше.

Если экономическая активность в мире сократится, то по оценкам ЕАБР, цены на сырьевые товары (нефть, газ, уголь, металлы) уйдут вниз. Например, стоимость барреля нефти вполне может снизиться до 60-70 долл., а цена на медь - до 5 тыс. долл. за тонну. Скорее всего, упадет спрос и на промышленную продукцию со стороны ключевых для нас рынков - китайского и российского. То есть, вклад промышленности в инфляционные процессы снизится. Хотя и в меньшей степени, но это же может произойти и с аграрным сектором.

Второй вопрос касается внутреннего спроса. Он снижается в стране уже довольно давно. По данным Белстата, в январе-августе 2022 г. розничный товарооборот составил 44 млрд рублей, что составляет 98% в сопоставимых ценах к данным за 8 месяцев 2021 г. А оптовый товарооборот в тех же сопоставимых ценах за это время составил 89,2 млрд рублей, или 83,7% к уровню аналогичного периода 2021 г. (-16,3%).

Помимо общего снижения экономической активности в стране, в ЕАБР отмечают тенденцию сокращения доходов населения. По итогам первого полугодия текущего года реальные располагаемые доходы граждан Беларуси уменьшились на 2,7% в годовом выражении (для сравнения: за пять месяцев 2022 г. эта цифра составляла 2,1%). В июле сокращение реальной заработной платы в стране достигло 5,9% г/г (в июне - 4,2%). Причем, уменьшение реальных зарплат отмечается по подавляющему большинству видов деятельности, в том числе в ИТ-секторе (на 12,3% г/г в июле). Такая же ситуация в пострадавших от санкций отраслях: в химической - реальные зарплаты упали на 17,4%, нефтеперерабатывающей - на 5,2%, металлургической - на 6%, деревообрабатывающей - на 15,1%, на транспорте - на 5,9%. Сокращение доходов населения сдерживает внутренний потребительский спрос, что может постепенно привести к выраженному дезинфляционному воздействию.

Одним словом, вывод российских аналитиков такой: рецессия на мировых трынках остановит «внешнюю» инфляцию, а слабеющий внутренний спрос будет сдерживать рост цен на внутреннем рынке. ЕАБР уже снизил базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам года с 18,5 до 18%. Правда есть вопрос: не окажется ли такое «лекарство» более опасным для нашей экономики, чем сама «болезнь»?..

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