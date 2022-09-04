Нацбанк возвращает РВСР. Подешевеют ли кредиты?

С 12 сентября этот индикатор, устанавливающий предельную планку по новым кредитам для юрлиц в белорусских рублях, будет составлять 20,8% при средней ставке на рынке на 1 августа 16,9%.

Национальный банк возвращается к практике использования расчетной величины стандартного риска (РВСР), которая была приостановлена с 1 марта. Этот индикатор фактически является предельной верхней планкой по новым кредитам и предназначен для снижения риск-аппетитов банков, которые могут кредитовать ненадежных клиентов под высокие процентные ставки. С 12 сентября РВСР по новым кредитам в национальной валюте для юрлиц будет составлять 20,8%, для физлиц - 23,33%.

Что означает это событие для рынка? Вероятнее всего, таким образом регулятор пытается без ущерба для банковской системы и макроэкономической стабильности снизить процентные ставки, которые достигли в этом году непривычно высоких значений. Так, по новым рублевым кредитам для бизнеса средняя процентная ставка выросла с 13,92% в декабре до почти 20% в мае-июне. Притом, что ставка рефинансирования с марта составляет 12%.

Летом ставки начали немного снижаться - в июле средняя процентная ставка по новым кредитам банков юридическим лицам в национальной валюте составила 16,9% годовых. Однако это «средняя температура по больнице», и на практике расходы заемщиков на обслуживание кредитов значительно выше. В результате снижения спроса в банковской системе образовался гигантский профицит ликвидности, который на 31 августа оценивался в более чем 5,6 млрд рублей.

Таким образом, Нацбанк как бы дает понять рынку, что ситуация с финансами в стране стабилизировалась, и что можно активнее кредитовать экономику. Вот только в скорое снижение стоимости кредитов верится с трудом. Еще и потому, что зазор между средней ставкой по рынку и РВСР - почти 4%. А значит, у банков огромное пространство для «маневра». Можно предположить, что в этих условиях они, скорее, просто увеличат объемы кредитования, снизив требования к некоторым заемщикам, у которых появится возможность взять деньги, хотя и под более высокий процент. Напомним, что в феврале значение РВСР для юрлиц по рублевым кредитам составляло 16,38%.

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