Объемы кредитования экономики в 2022 году выросли на 15%

Национальный банк обнародовал статистику по количеству и структуре кредитов, выданных в стране в первом полугодии.

За январь-июнь коммерческими банками и Банком развития юридическим и физическим лицам в качестве кредитов было предоставлено 53,7 млрд рублей. Это на 7,1 млрд руб., или на 15,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основной объем кредитных ресурсов - 49,7 млрд рублей или 93% - получили субъекты хозяйствования. Эту информацию озвучил начальник Главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Александр Шевко 21 июля на расширенном заседании правления.

Из основных тенденций кредитного рынка в I полугодии можно отметить, во-первых, увеличение доли заимствований в белорусских рублях, а во-вторых, рост спроса субъектов хозяйствования на кредиты в рублях РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. доля рублевых кредитов увеличилась на 7,7 процентного пункта и составила 55,1%. А кредиты в российской валюте в общем объеме валютного кредитования в июне 2022 г. составили 74,6%. Для сравнения: в феврале эта цифра составляла всего 25%.

Крупнейшими заемщиками за текущий период стали предприятия обрабатывающей промышленности, а также оптовая и розничная торговля. На их долю приходится соответственно 48% и 35,3% выданных в стране за 6 месяцев кредитов. Причем, доля обрабатывающей промышленности в общем кредитном «пироге» выросла по сравнению с прошлым годом на 6,7 процентного пункта. Как отмечают в Нацбанке, почти 33% предоставленных банками кредитов (16,5 млрд руб.) получили субъекты малого и среднего бизнеса.

Общая задолженность по кредитам юридических лиц по итогам первого полугодия достигла 53,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3,8 млрд, или на 7,5%. Более половины корпоративного кредитного портфеля (50,5%) сейчас приходится на краткосрочные кредиты. При этом в январе-июне 2022-го объем выдачи таких кредитов увеличился на 24%. А доля краткосрочных кредитов в совокупном объеме кредитования в I полугодии составила 89,6%!

Это свидетельствует о растущей потребности предприятий в оборотном капитале для финансирования текущей деятельности и снижении объемов инвестиционных проектов. Что косвенно подтверждается увеличением господдержки отдельных отраслей экономики. Так, например, для стимулирования экспорта банками и Банком развития за январь-июнь 2022 г. в рамках Указа №534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», было предоставлено кредитов на сумму 1,2 млрд рублей. А на поддержку текущей деятельности предприятий агропромышленного комплекса направлено порядка 1 млрд рублей.

По данным Национального банка, доля необслуживаемых активов пока не внушает особой тревоги. Она составляет 4,7% при пороговом значении 10%, и по сравнению с началом года даже снизилась на 0,6 процентного пункта. Но проблема в том, что это, так сказать, «очищенная» от совсем уж «плохих долгов» цифра. Потому что каждый год в стране происходит реструктуризация активов, которые либо передаются в Агентство по управлению активами, либо списываются. Например, в текущем году объем реструктуризированных активов банков и Банка развития, подверженных кредитному риску, увеличился на 49,1 млн. рублей и на 1 июля 2022 г. составил 3,7 млрд. Банки передали в Агентство по управлению активами обязательства по кредитным договорам на сумму 646,3 млн, при этом приняты решения о прощении части задолженности кредитополучателей в сумме 155,6 млн рублей.

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