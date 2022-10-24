Поможет ли значительное снижение РВСР снизить стоимость кредитов?

Нацбанк снизил с 1 ноября значение расчетных величин стандартного риска почти на 14%. Возможно, это заставит банки уменьшить «аппетиты» для новых клиентов, но что касается действующих кредитных линий - это большой вопрос.

Как известно, Национальный банк с 12 сентября вернулся к практике определения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по новым кредитам. Этот индикатор, фактически устанавливающий предельные значения ставок для коммерческих банков, применялся до февраля 2022 г. включительно, после чего временно не использовался.

Суть в том, что превышение этих значений является для банков экономически невыгодным, так как в этом случае к ним применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования резервов и т.д. В сентябре значение РВСР по кредитам для юрлиц составляло 20,8%, в октябре - 20,21%. Для физлиц соответственно - 23,33 и 22,01%. С 1 ноября регулятор осуществил очень существенное снижение данных значений: с 20,21 до 17,39% по новым кредитам для юрлиц, и с 22,01 до 18,84% для физлиц. То есть, в среднем значения РВСР всего за месяц снизились на 14%!

Впрочем, по крайней мере пока, говорить о значительном снижении стоимости кредитов вряд ли приходится. Дело в том, что реальные заимствования по факту на рынке сейчас дешевле, чем новые значения РВСР. Так, по данным Нацбанка, в сентябре т.г. средняя процентная ставка по новым кредитам банков (без учета межбанка и льготного кредитования) для юрлиц составляла 14,16%, а для физлиц - 13,19%. И даже средняя ставка по всем действующим коммерческим кредитным линиям банков на сентябрь была ниже РВСР! Для предприятий она составляла 15,84%, а для граждан - 16,17%.

Понятно, что эти цифры - своего рода «средняя температура по больнице», и на практике встречаются гораздо большие значения. Особенно это касается кредитов, полученных гражданами и предприятиями в периоды пиковых значений процентных ставок, которые банки снижают крайне неохотно, несмотря на динамику ставки рефинансирования и РВСР. С учетом явной «технической» переоцененности белорусского рубля, такие кредиты становятся серьезной проблемой для заемщиков и, наоборот, средством легкого обогащения для банков.

Ссылки по теме:

Кредиты стали очень дорогими для бизнеса

Нацбанк возвращает РВСР. Подешевеют ли кредиты?