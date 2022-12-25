Правительство может сократить перечень товаров с регулируемыми ценами

А на ряд товаров, возможно, увеличат предельный размер надбавок. МАРТ изучает возможность внесения поправок в постановление Совета Министров №713.

В Беларуси могут существенно сократить перечень регулируемых товарных позиций, установленный постановлением правительства №713, а также - увеличить предельный размер надбавок на ряд товаров. Об этом сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун в ходе встречи в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей, где обсуждались проблемы ценообразования в стране и практика применения постановления №713. В ближайшее время деловые союзы направят в МАРТ свои предложения по этому поводу.

Напомним, что постановлением Совмина №713 от 19.10.2022 г. «О системе регулирования цен» была введена система тотального контроля за ценообразованием, а также предельные надбавки для импортеров и торговли на 370 наименований товаров. Этот механизм, действительно, оказался эффективным в плане ограничения роста цен - инфляция в стране за почти полтора месяца действия документа заметно снизилась (13,3% в годовом выражении на 1 декабря против 17,4% на 1 октября). При этом многие эксперты говорили о том, что в средне- и долгосрочной перспективе административные механизмы ограничения ценообразования будут уже не столь эффективны, и могут привести к снижению рентабельности производителей, поставщиков и торговли, сужению ассортимента отдельных товаров а, в конечном счете, к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и новому витку цен.

Пока этого не случилось, но тревожные сигналы экономика уже подает. Это касается и ассортимента в предприятиях торговли, и товарооборота, который в рознице в январе-ноябре снизился на 3,4% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2021-го, а в оптовой торговле за 11 месяцев падение к прошлогодним показателям достигло 17,4%. В октябре рентабельность продаж в ритейле составила всего 1,5%, что является минимумом за 8 последних месяцев.

Кстати, недавно правительство отказалось от некоторых ограничений, введенных в отношении предприятий торговли по собственной разделке мяса птицы. Теперь постановлением Совмина от 19 декабря 2022 года №885 запрет разделки в магазинах установлен только для тушек кур и цыплят-бройлеров и не распространяется на разделку других птиц - индейки или утки, которые торговля может разделывать самостоятельно и продавать по частям.

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