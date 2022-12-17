ЕАБР: в Беларуси увеличивается риск отложенного роста цен

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, снижение инфляции в ноябре связано в основном с введением административной системы ценового регулирования.

Как известно, инфляция в Беларуси в годовом выражении в ноябре, по сравнению с октябрем, замедлилась с 15,2 до 13,3%. Основной причиной этого стал эффект ужесточения ценового регулирования в стране. Причем, он оказался даже более значительным в сравнении с первоначальными ожиданиями. Вторая причина - по-прежнему слабый внутренний спрос, отмечается в очередном еженедельном обзоре, опубликованном в ТГ-канале ЕАБР.

Аналитики банка полагают, что в условиях административного регулирования годовой рост цен, скорее всего, продолжит замедляться в ближайшие месяцы. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста инфляции в будущем, когда эти ограничения будут смягчены, или отменены.

Ранее Белстат сообщил, что индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем составил 98,9%, а с декабрем 2021 г. - 112,4%. А базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию административных и сезонных факторов, по сравнению с октябрем 2022 г. составил 98,2%, с декабрем 2021 г. - 113,9%.

С начала года цены значительнее всего выросли в агросекторе (+24,1%), грузоперевозках (+19,4%), промышленности (+12,9%), строительстве (+10,7%) и на услуги связи (+3,3%). Годовая инфляция в продажах продовольственных и непродовольственных товаров по итогам ноября оказалась примерно одинаковой (соответственно +14,4 и +14,5%), рост цен на услуги к ноябрю 2021 г. - 9,8%.

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