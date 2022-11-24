Системообразующим и градообразующим предприятиям продлили льготы

Они смогут пользоваться отсрочкой и рассрочкой при уплате ввозного НДС и таможенных пошлин как минимум до конца следующего года.

Правительство продлило срок действия льгот по уплате налога на добавленную стоимость и ввозных таможенных пошлин при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза для предприятий, включенных в перечень системообразующих и градообразующих. Это предусмотрено постановлением Совмина Беларуси №805 от 21 ноября 2022 г.

В соответствии с этим документом до 31 декабря 2023 года «при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров (за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве) предоставляется отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость юридическим лицам - плательщикам, указанным в перечне системообразующих и (или) градообразующих предприятий (организаций), которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики, согласно приложению».

Кроме того, эти предприятия получают право на предоставление отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин. Срок отсрочки по этим льготам - не более 6 месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. При этом не применяются такие процедуры, как обеспечение исполнения и уплата процентов.

Аналогичное решение уже действовало в соответствии с постановлением правительства №441 от 4 июля 2022 г. до 30 сентября 2022 г. Только если в предыдущем перечне системообразующих и градообразующих предприятий было 103, то теперь их - 108. Причем, среди «льготников» - практически все крупнейшие заводы, многие из которых, согласно официальным данным, работают вполне успешно: Амкодор, Минск Кристалл, Керамин, БЕЛАЗ, Атлант, Гродно Азот и др.

Ссылки по теме:

Отечественным производителям предоставили дополнительные льготы при закупках

Под действие новой льготы попадут около 100 инвестпроектов