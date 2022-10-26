Цены на импортные лекарства пересчитают при снижении курса доллара

Это касается не только лекарств, но и всех импортных медицинских товаров. Ранее поставщики имели право повышать цены при росте курса иностранных валют, а теперь они будут обязаны уменьшать их при снижении этих курсов.

В Беларуси внесли важное для поставщиков импортных медицинских товаров (включая лекарственные препараты) изменение порядка формирования отпускных цен. Это предусмотрено Указом №380 от 25 октября 2022 г. «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», который опубликован на официальном правовом интернет-портале.

Ранее при изменении курсов валют сформированные поставщиками расчетные отпускные цены на импортные медицинские товары, выпущенные в свободное обращение на территории страны, могли быть пересчитаны по официальному курсу Нацбанка на первое число каждого месяца. Чем импортеры довольно часто пользовались в периоды значительных девальваций рубля. В последний раз это произошло весной текущего года после мартовского скачка курса доллара, что вызвало недовольство в правительстве и стало причиной многочисленных проверок КГК.

Теперь в подпункт 1.2 пункта 1 Указа №366 от 11 августа 2005 г. «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» внесено такое дополнение: «При снижении курсов валют увеличенные в соответствии с частью третьей настоящего подпункта цены на медицинские товары, по которым числится кредиторская задолженность по обязательствам перед поставщиками, пересчитываются по официальному курсу Национального банка на первое число каждого месяца».

То есть, если до этого при колебаниях курса поставщики имели право пересчитать цены (как правило, это происходило в сторону повышения цен), то сейчас им дополнительно вменено в обязанность «откатывать» повышенные при росте курсов иностранных валют цены в рублях назад, если курсы инвалют вдруг снизятся. При этом количество таких переоценок в документе не ограничено, не установлено и никаких процентных или предельных значений курсовых разниц, при которых они должны осуществляться. Это, видимо, создаст некоторые проблемы поставщикам, поскольку при таком подходе даже незначительное снижение курса иностранных валют обязывает их снижать ранее повышенные с учетом курсовых разниц цены.

Ссылки по теме:

Половина рынка лекарств приходится на белорусские препараты

В ЕАЭС временно упрощен порядок регистрации лекарств