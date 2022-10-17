МВФ прогнозирует высокую инфляцию в Беларуси в течение двух лет

По оценке Фонда в 2022 году она составит 16,5%, а в 2023-м - 13,1%. На 1 октября годовой прирост потребительских цен в стране оценивался в 17,4%.

Как говорится в октябрьском обзоре перспектив развития мировой экономики, подготовленном Международным валютным фондом, снижение темпов роста цен в мире в целом будет идти медленно и темпы этого процесса в разных регионах могут существенно отличаться. Мировая инфляция, по прогнозу Фонда, повысится с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022-м, и это будет пиковым значением. В 2023 г. она снизится до 6,5%, а в 2024-м - до 4,1%.

В Беларуси МВФ прогнозирует индекс потребительских цен к концу текущего года в размере 16,5%, а в 2023 году - 13,1%. Кстати, оценку по ВВП страны в Фонде также скорректировали. Снижение белорусской экономики в 2022 г. там теперь ожидается в размере 7%, а не на 6,4%, как сообщалось ранее.

Между тем, последние данные внутренней статистики по инфляции за сентябрь показывают ее, хотя и небольшое, но все-таки снижение второй месяц подряд в годовом выражении. Как сообщает Нацбанк, в сентябре годовой прирост потребительских цен составил 17,4%. Относительно августа потребительские цены в сентябре выросли на 0,9%, а с начала года - на 14,8%. Напомним, что в августе в годовом выражении инфляция также замедлилась и составила 17,9% после 18,1% в июле.

При этом базовая инфляция (т.е. без учета сезонных факторов) по-прежнему остается высокой (20%), хотя в сентябре она также снизилась на 0,7%. Как сообщает Белстат, в последнем месяце 3-го квартала самый значительный рост продемонстрировали цены на овощи (+19,5%), фрукты (+8,8%) и парфюмерно-косметические товары (+3%), а также на услуги образования (+7,7%), банков (+3,1%) и туристические услуги (+2,8%).

Высокие темпы инфляции недавно стали темой отдельного рассмотрения на уровне правительства и Президента, в результате чего были приняты Директива №10 «О недопустимости роста цен», постановление Совмина №669 «О временных мерах по стабилизации цен», а также ряд локальных НПА министерств и ведомств. В настоящее время специальная рабочая группа разрабатывает специальную систему контроля за ценообразованием. В форме какого нормативного акта она будет утверждена - пока неизвестно.

Источник: Белстат

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