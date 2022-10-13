Определен минимальный размер взносов в фонд ответственности туроператоров

Соответствующий нормативный акт пока не подписан, но предполагается, что для новых участников рынка и компаний, которые ранее не занимались туроператорской деятельностью, он составит 1000 базовых величин.

Завершилось общественное обсуждение проекта постановления Совета Министров «Об установлении размера первого взноса в фонд ответственности туроператоров». Суть проблемы в том, что для действующих туроператоров периодичность, а также размер взносов в этот фонд определены Законом «О туризме» и привязаны к стоимости туров в сфере международного выездного туризма, проданных за предыдущий год. А вот для новых участников рынка, у которых пока нет прибыли от продажи туров, а также для действующих компаний, решивших впервые заняться туроператорской деятельностью, этот вопрос не был урегулирован.

Согласно проекту постановления правительства первый взнос туристической компании в фонд ответственности туроператоров должен составлять не менее 1000 базовых величин, или 32 тыс. белорусских рублей на текущий момент. Его, в соответствии с Законом «О туризме», должны будут внести в фонд туроператоры, вновь зарегистрированные в Едином государственном регистре, либо ранее не осуществлявшие, но планирующие осуществлять туроператорскую деятельность в сфере международного выездного туризма.

Как сообщается, средства фонда станут гарантией обеспечения работы механизма защиты прав потребителей в сфере туристических услуг. Согласно закону, если в течение трех лет из фонда ответственности туроператоров не будет осуществлено никаких выплат, то ранее внесенные его участниками средства при согласии не менее половины от их общей численности можно направлять на организацию выставок, ярмарок и других мероприятий, «направленных на развитие туристического потенциала Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц».

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