В туристической отрасли снова форс-мажор

Республиканский союз туристических организаций просит правительство ввести временный мораторий на возврат денежных средств потребителям.

Такая мера применялась, например в России, на пике пандемии COVID-19. Белорусские власти ее водить не стали, хотя в 2020 году Минспорта оценивало задолженность турфирм перед гражданами, купившими путевки в период раннего бронирования в сумму около 164 млн долларов. Как говорят в РСТО, тогда белорусскому рынку удалось устоять и массовых банкротств не произошло только благодаря разумному подходу потребителей, которые не стали разом требовать возврата средств за уже уплаченные туры.

Сейчас ситуация в отрасли еще более сложная, чем два года назад. Военные действия, санкции, закрытие неба, приостановка полетов и запреты на авиационное сообщение - все это практически полностью остановило туризм в регионе. В РСТО отмечают: проблема еще и в том, что значительную роль в формировании отечественного рынка турпоездок играют российские и украинские компании. Они сейчас оказались в сложном положении и не могут быстро вернуть деньги, уплаченные белорусскими туристами.

Так, например, представительство украинской компании Join Up в письме своим партнерам сообщило о наступлении форс-мажорных обстоятельств и прекращении операций с замораживанием денежных средств агентств и партнеров. А представительства российских туроператоров, в основном, предлагают аннулирование туров с депонированием средств клиентов в счет будущих поездок. При этом от исполнения своих обязательств по мере урегулирования ситуации эти компании не отказываются.

Поэтому РСТО отправил в Министерство спорта и туризма письмо с предложениями, которые призваны не допустить краха местного туристического рынка. Основное из них - введение временного моратория на возврат денежных средств потребителям.

«У белорусских партнеров и агентств возникают финансовые обязательства перед потребителями, которые невозможно исполнить, - сообщает РСТО. - Для недопущения краха отечественного рынка и массового банкротства туристических агентств Республики Беларусь Республиканский Союз туристических организаций просит внести в Совет Министров Республики Беларусь предложение о введении временного моратория на возврат денежных средств потребителям по этим турам сроком на шесть месяцев».

По данным Белстата, в 2021 году туристическую деятельность в Беларуси осуществляли 1315 организаций. Количество клиентов белорусских туркомпаний составило 1738,1 тыс., что почти вдвое больше, чем в 2020-м (911,1 тыс.), но меньше, чем в «допандемийном» 2019-м (более 2,2 млн). Выездной туризм в 2021 г. составил 478,8 тыс. «организованных туристов». Это также значительно больше, чем в 2020-м (258,6 тыс.).

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