Туризм оказался в «красном списке»

Директор компании «ВОЯЖТУР» Евгений САЗЫКИН - о ситуации в туристической отрасли.

- Для туризма 2020 г. выдался сложным. На снижение туристического потока сильно повлияла пандемия коронавируса. В нашей стране было чуть проще - границы не закрывались, туристы могли летать туда, куда их пускали. Но количество направлений снизилось в разы: если раньше мы предлагали туры в 80 стран, то этим летом - только в 5. Некоторые летние направления уже неактуальны, и сейчас туристам доступны 7-8 стран. Пляжный отдых - Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания (у наших туристов наиболее популярен Занзибар), Мальдивы, Доминикана, Мексика и Бразилия. Фактически закончился пляжный сезон в Турции, но пользуются популярностью экскурсионные туры в Стамбул и Каппадокию.

По нашим оценкам, сокращение потока туристов в этом году составит от 60 до 80% в зависимости от направления. Окончательные итоги подведем в конце года. Клиентские потоки перераспределились. Если по основным европейским направлениям из-за закрытия границ стран-участников Шенгенского соглашения поток туристов снизился на 90%, то Черногория, которая открыла границы в середине лета, привлекла значительное количество белорусских туристов. В Турцию на семейный отдых выезжали и те, кто обычно делал выбор в пользу Европы. Но Турция открылась для туризма только 1 июля, поэтому показателей прошлого года здесь достигнуть не удалось. Одним из массовых направлений остается Египет, но весной там тоже был перерыв на несколько месяцев с постепенной «раскачкой» после открытия.

Одно из традиционных для Беларуси направлений - оздоровительный туризм на курорты Чехии, Венгрии и Словакии - в этом году не сработало вообще в силу сложившихся обстоятельств. Те туристы, которым нужно оздоровление, ждут открытия границ. Но из-за второй волны пандемии ожидать этого раньше Нового года не стоит. А реально мы будем рады, если их откроют хотя бы весной. Поэтому многие наши сограждане отложили отпуск на следующее лето, в этом году туризм - для романтиков и искателей приключений. И если человек все-таки готов в данной ситуации куда-то лететь, он должен учитывать особенности отдыха-2020.

Заметна тенденция роста заказов индивидуальных туров, трансферов и экскурсий. Самым популярным направлением VIP-туризма стали Мальдивы - из-за возможности добраться и вариативности размещения. Это одно из немногих открытых экзотических направлений, где отдых также предполагает минимальную вероятность заражения коронавирусом. Как правило, размещение там предлагается в отдельных виллах с собственным участком пляжа и возможностью заказать сервис в номер. Персонал регулярно тестируется и не покидает остров. Некоторые экзотические направления - такие, например, как Бали и Таиланд, в декабре-январе планируют открыться только для long-stay туристов, которые приезжают на 2-3 месяца и первые 14 дней находятся на своей вилле в самоизоляции.

До пандемии многим туристам нравилось самостоятельно разрабатывать маршрут путешествия, в чем были определенные выгоды и преимущества. Сейчас возможностей для этого практически нет - даже если человек и захочет сам организовать свое путешествие, у него возникнет много трудностей. Основной вопрос: кто будет нести ответственность, если что-то пойдет не так? Например, если перед вылетом тест на COVID окажется положительным? Турагент может быстро решить вопросы с партнерами по переносу рейса на другую дату, без штрафа аннулировать бронь в отеле. Для самостоятельного туриста все сложнее.

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