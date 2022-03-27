Как на белорусских предприятиях развивают промышленный туризм

Сегодня таким видом деятельности занимаются около 20 крупнейших отечественных производств. В МЭКС по туризму уверены, что это направление будет активно развиваться.

По словам члена межведомственной рабочей группы по промышленному туризму Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совмине Олега Слепченко, промышленным туризмом организованно занимаются примерно на 20 крупных отечественных предприятиях. Там разработаны и утверждены маршруты, есть подготовленные сотрудники, которые могут исполнять функции экскурсоводов, обеспечивается безопасность.

- Надо разработать маршруты так, чтобы они по минимуму пересекались с производственными линиями, но при этом посетители все же увидели яркую часть процесса, - рассказал представитель Министерства промышленности, - С одной стороны, остро стоит вопрос безопасности: когда строили заводы, то и подумать не могли, что по их территории могут ходить посторонние. В первую очередь за основу бралась производственная логистика. Сейчас при модернизации закладывается возможность посещения предприятий гостями, в том числе инвалидами, - стараемся заложить комфортные пути передвижения, смотровые площадки вдоль или рядом с самыми интересными местами конвейера.

В белорусском промтуризме даже есть явный лидер - это БЕЛАЗ. Там начали реализовывать проект «БЕЛАЗ - бренд Беларуси» еще в 2015 году. За это время завод посетили свыше 157 тысяч человек - белорусы и граждане более чем 25 стран. В прошлом году там провели 462 экскурсии. Выручили свыше 250 тысяч рублей - в 2,3 раза больше, чем годом ранее. На предприятии все продумано для посетителей: есть выставка образцов выпускаемой техники, где туристы с удовольствием фотографируются, в экскурсию входит посещение музея БЕЛАЗа, где можно ознакомиться с историей создания завода. Туристам показывают и производство, насколько это возможно, и даже позволяют проехать в кабине самосвала грузоподъемностью 130 тонн. Кроме того, посетители могут пройти начальный курс обучения вождению на динамическом тренажере и попробовать себя в роли водителя-испытателя.

Как говорят в Минпроме, расширяют направление промышленного туризма и другие предприятия, например, МТЗ и «Гомсельмаш». Так, в штатное расписание «Гомсельмаша» введена единица ведущего специалиста по туризму, идет закупка аудиогидов, на предприятии специально для этой цели приобрели новый автобус, решили вопросы по организации питания. Уже согласованы вопросы организации ряда новых маршрутов, идет разработка 3D-туров, прорабатывается вопрос приема туристических групп по выходным дням.

При этом в стране есть еще очень много производств с нераскрытым туристическим потенциалом. Среди них: МАЗ, «Могилевлифтмаш», «Амкодор», «Горизонт», «БЕЛДЖИ», Минский моторный завод и другие. В том числе, достаточно специфические заводы, куда обычному человеку сложно попасть из-за особенностей организации производственного процесса. Например, предприятия «Белгоспищепрома», которые в большинстве своем пока закрыты для посещения. Но и там уже проводится подготовительная работа по закупке аудиогидов, выработке маршрутов и т.д. На Оршанском льнокомбинате уже разработали и внедрили три экскурсионных маршрута: основной - для всех желающих, для деловых партнеров и потенциальных покупателей, а также для учащихся с целью профориентации. Для школьников с этой целью постоянно проводятся ознакомительные туры и на предприятиях концерна «Беллегпром» - на «Камволе», «Моготексе», «Ленте», «Милавице».

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