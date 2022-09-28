В Беларуси увеличивается недоинвестированность экономики

Объем инвестиций в основной капитал падает уже второй год подряд. Это ведет к износу основных средств и является серьезным препятствием для экономического роста страны.

В январе-июле 2022 г. объем средств, инвестированных в Беларуси в основной капитал, составил 14,5 млрд рублей, или 81,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что такое значительное падение отмечено к низкой базе 2021 г. Тогда за 7 месяцев к январю-июлю 2020-го инвестиции также снизились на 8,1%. Такие данные приводятся в очередном макроэкономическом обзоре Национального банка.

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-июле 2022 г. составила 13,9% (в январе-июле 2021 г. - 16,4%). Это очень мало. В мировой практике считается, что экономический рост в пределах 3% возможен при удельном весе инвестиций в ВВП, как минимум, в размере 20-22%. А чтобы перейти к устойчивому многолетнему росту в 3-4%, эту долю нужно поднять до 25%. В нашей стране даже в середине относительно благополучного 2020 г. эта цифра составляла только 19,1%. В развитых и развивающихся экономиках инвестиции в основной капитал составляют от 25 до 50%.

Как отмечается в обзоре Нацбанка, по итогам 7 месяцев 2022 г. наблюдалось снижение объема инвестиций в организациях всех видов подчиненности. Причем, значительнее всего - на предприятиях, подчиненных республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям - на 22,4%. Предприятия без ведомственной подчиненности, а также организации, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам власти продемонстрировали снижение инвестиций к уровню января-июля прошлого года соответственно на 17,9 и 14,5%.

Общий объем инвестиций в строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) в январе-июле 2022 г., по сравнению с январем-июлем 2021 г., в сопоставимых ценах уменьшился на 14,9%, а капиталовложения в машины, оборудование и транспортные средства - на 26,9%.

Можно добавить, что проблема усугубляется сокращением объема амортизационных отчислений. Как мы ранее сообщали, с целью поддержки реального сектора экономики правительством было принято решение о разрешении предприятиям не начислять амортизацию с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023-го. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 июня 2022 г. №380 «О вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов в 2022-2023 годах».

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