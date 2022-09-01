В Беларуси растут складские запасы и снижаются инвестиции

За 7 месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах в стране упали к аналогичному периоду 2021-го почти на 19%, а запасы промышленной продукции на складах выросли с 54,2 до 72,9% среднемесячного объема производства.

В Беларуси постепенно накапливаются негативные тенденции в производственном секторе. Это происходит медленно и не так очевидно, как в условиях «классического кризиса». Этот процесс также сглаживается растущими объемами финансирования экспорта и госпрограмм, различными мерами поддержки промышленности. Такими, например, как отсрочка по уплате таможенных платежей, реструктуризация задолженности, продление сроков учета курсовых разниц и др.

Тем не менее, данные Белстата фиксируют ряд проблем, справиться с которыми белорусским производителям пока не удается. Одна из них - инвестиционное недофинансирование. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, рассчитываемый в сопоставимых ценах, снижается уже несколько лет. Например, в январе-июле 2020-го к аналогичному периоду 2019-го он составил 99,5%, через год (т.е. на 1 августа 2021-го) упал и к этому показателю до 91,9%, а на 1 августа текущего года - до 81,6% к низкой базе предыдущего года. То есть, у субъектов хозяйствования просто не хватает ресурсов на обновление, модернизацию и расширение производства.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в январе-июле этого года в стране использовано инвестиций в основной капитал в общей сумме 14,5 млрд рублей. Любопытно, что только 42,7% из них приходятся на госсектор. 50,6% - вложения частных предприятий, и совсем незначительная часть (6,7%) - иностранных компаний. Также важно, что 53,5% инвестиций в основной капитал - это строительно-монтажные работы, а на чисто промышленное производство приходится лишь 33,8%.

Еще один негативный тренд - рост складских запасов. Хотя несколько месяцев назад в Минпроме утверждали, что вся белорусская продукция буквально уходит с колес, по Белстату на 1 августа 2022 г. складские запасы, по сравнению с 1 августа 2021-го, увеличились на 53,3% и достигли 72,9% среднемесячного объема производства (год назад - 54,2%). Денежная оценка запасов за скользящий год выросла с примерно 5,2 млрд руб. до 8 млрд.

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