В Минэкономики разъяснили изменения в начислении амортизации

Не начислять ее можно на 2023 год или на 2-е полугодие 2022-го как по всем, так и по отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, находящимся на бухгалтерском учете.

Мы ранее сообщали о том, что с целью поддержки реального сектора экономики правительством было принято решение о разрешении предприятиям не начислять амортизацию с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023-го. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 июня 2022 г. №380 «О вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов в 2022-2023 годах». Министерство экономики разъяснило - как будет работать этот механизм на практике.

Сообщается, что решение о неначислении амортизации может быть принято организациями и индивидуальными предпринимателями с 1 июля по 31 декабря 2022 г., либо с 1 января по 31 декабря 2023 г., либо на оба указанных периода. Принятие решений о неначислении амортизации на иные сроки (отдельные месяцы, кварталы и т.п.) не предусмотрено из-за необходимости обеспечения единообразия учетной политики в течение отчетного года. Исключение составляют объекты основных средств и нематериальные активы, принятые к бухгалтерскому учету (учету ИП) после 1 июля 2022 г. В данном случае решение о неначислении амортизации может быть принято, начиная с месяца, следующего за месяцем их принятия к учету.

Важно, что решение о неначислении амортизации может быть принято как по всем, так и по отдельным объектам основных средств и нематериальных активов. Выбор конкретного перечня объектов из числа используемых в предпринимательской деятельности осуществляется организациями и ИП самостоятельно. Соответствующее решение закрепляется внутренним распорядительным документом. Если такое решение принимается организациями, имущество которых находится в госсобственности, либо доли (акции) в их уставных фондах принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, такие организации обязаны в трехдневный срок уведомить об этом вышестоящие государственные органы.

Предприятиям и ИП, принявшим решение о неначислении амортизации по объектам основных средств в рамках реализации инвестиционных проектов до вступления в силу Постановления №380, принятие дополнительного решения не требуется. Нормативные сроки службы (сроки полезного использования) объектов основных средств и нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось.

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