Стало известно, какие изменения появятся в Трудовом кодексе

В ближайшее время парламент рассмотрит поправки в трудовое законодательство, уточняющие порядок организации дистанционной работы, предоставления отпусков, выплаты пособий и ряд других вопросов.

Как сообщил во время республиканской научно-практической конференции по вопросам охраны труда, которая прошла недавно в Могилеве, заместитель Министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, проект изменений в Трудовой кодекс находится в парламенте и через две недели будет рассмотрен в первом чтении.

Значительная часть новаций в законопроекте связана с дистанционной работой. Это относительно новая для Беларуси форма организации труда, которая при всех ее достоинствах создает нанимателям определенные проблемы. Например, в части соблюдения трудового распорядка, охраны труда, ознакомления сотрудников со служебными документами, в том числе под роспись и т.д.

В последнем случае предлагается разрешить использование цифровых аналогов подписи сотрудников, для чего в ТК будет может быть добавлен отдельный пункт: «В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, предупреждение работника, получение от него согласия, ознакомление, в том числе под роспись, с локальными правовыми актами, приказами (распоряжениями) нанимателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, ведение которых предписано законодательством о труде, а также обращение работника к нанимателю и совершение иных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, в письменной форме могут осуществляться в электронном виде, в том числе с использованием аналогов собственноручной подписи. При этом программно-технические средства, используемые нанимателем, должны позволять однозначно идентифицировать работника».

Кроме того, в законодательство предлагается ввести норму о возможности перевода сотрудников на удаленную работу не только на постоянной основе, но и временно - на срок до 6 месяцев. А также - о комбинированном режиме труда, когда часть рабочего времени сотрудник проводит в офисе, а часть - удаленно.

Интересное предложение - отказаться от рудимента советской эпохи, когда работникам, занятым на вредных производствах, наниматель обязан выдавать молоко. Предлагается заменить молоко денежным эквивалентом (если парламент примет данную норму, то размер компенсации определит правительство), или равноценным объемом других пищевых продуктов.

Проект содержит ряд новаций в вопросах предоставления и оплаты отпусков, а также продолжительности обеденных перерывов. Так, например, для работников с неполным рабочим временем продолжительность работы в сокращенный рабочий день, предшествующий праздничному, может быть сокращена пропорционально продолжительности неполного рабочего времени. При этом наниматель получит право не предоставлять обеденный перерыв для работающих неполный рабочий день.

А в отношении выплаты отпускных норму закона предложено изложить так: «Наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска, если он предоставляется в соответствии с графиком трудовых отпусков. В иных случаях предоставления трудового отпуска выплата среднего заработка должна быть произведена с согласия работника не позднее двух рабочих дней со дня начала трудового отпуска».

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