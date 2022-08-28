Юрлицам разрешили расчеты наличными рублями за некоторые виды услуг

Ранее субъекты хозяйствования получили право принимать наличную валюту при экспортных поставках и оказании услуг по международной перевозке грузов.

До 31 декабря 2023 года белорусским юридическим лицам, их обособленным подразделениям, а также индивидуальным предпринимателям, разрешено принимать от юрлиц (их обособленных подразделений) и ИП наличные белорусские рубли по платежам за некоторые услуги. Это предусмотрено постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 17 августа 2022 г. №306 «О проведении расчетов наличными белорусскими рублями».

Собственно говоря, таких услуг в документе упоминается только две: отслеживание (мониторинг) транспортных средств, на грузовые помещения (отсеки) которых наложены навигационные устройства (пломбы); и осуществление грузовых операций по перегрузке или перецепке транспорта в специально установленных местах. При этом сумма каждого платежа не должна превышать 100 базовых величин.

То есть, речь идет о компаниях и ИП, оказывающих услуги в специально установленных ГТК Беларуси местах, где могут осуществляться операции по перегрузке товаров или перецепке грузовых контейнеров, поступающих из стран ЕС, против которых введены ограничения по транзиту. Что касается услуги по отслеживанию опломбированных грузов, то оно осуществляется в соответствии с постановлением правительства №311 от 25 мая 2020 г. «О применении навигационных устройств (пломб)».

Этот документ предусматривает, что такие устройства применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь с территорий Литвы, Латвии и Польши (за исключением перевозок в/из Калининградской области), а также в отношении порожних грузовых автомобильных транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе. Пломба позволяет дистанционно отслеживать маршрут, которого придерживается перевозчик и является альтернативой сопровождению груза. Стоимость такой услуги определена в размере 10 базовых величин, включая НДС.

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