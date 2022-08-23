Белорусы продолжают работать в России

Правда, количество трудовых мигрантов и желающих получить там вид на жительство уже не выглядит таким большим на фоне роста миграционных потоков в другие страны.

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании миграционной статистики МВД России подсчитала, что во втором квартале 2022 года на заработки в Россию приехало 42,7 тыс. человек из Беларуси. Это примерно 1,4% от общего количества трудовых мигрантов, въехавших в страну в апреле-июне.

Как отмечается в исследовании, за этот период в Россию приехало 3,12 млн иностранцев, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние 6 лет. Правда, качество этой рабочей силы вызывает определенные сомнения. Почти половина вновь прибывших трудовых мигрантов (1,54 млн человек, или 49,6%) имела узбекское гражданство, а около трети являлись уроженцами Таджикистана (952 тыс. человек, или 30,5%). Граждане Кыргызстана в этом списке находятся на 3-й позиции (223,4 тыс., или 7,2%). Далее идут: Армения (108,2 тыс., или 3,5%), Азербайджан (79 тыс., или 2,5%), Беларусь (42,7 тыс., или 1,4%), Казахстан (34,6 тыс., или 1,1%), Китай (32,2 тыс., или 1%), Украина (без Донецка и Луганска - 28,2 тыс., или 0,9%), Молдова (17,2 тыс. человек, или 0,6%). На уроженцев остальных стран пришлось 1,7%, или 54,2 тыс. человек.

Распределение трудовых мигрантов в РФ по стране происхождения, тыс. человек

Российское направление всегда было одним из самых популярных для белорусов мест работы. В лучшие годы там жило и трудилось около миллиона наших граждан. Данные по миграции, которые периодически публиковало МВД РФ свидетельствуют, что, например, за 2021 год на миграционный учет в России было поставлено 466,3 тыс. граждан Беларуси. А количество белорусов, сменивших гражданство на российское, выросло за 2020-2021 гг. в пять раз.

Судя по этой статистике, среднее число наших сограждан, выезжающих с целью жизни или работы в Россию, и сейчас остается стабильно высоким, хотя уже не настолько, как это было до начала конфликта в Украине. Кроме того, в последние годы значительно активизировались миграционные потоки из Беларуси в западном направлении.

Так, польский шопинговый интернет-ресурс Picodi.com недавно проанализировал статистику Управления по делам иностранцев страны и выяснил, что в феврале 2022 г. в Польше имели действующие разрешения на жительство 42,2 тыс. белорусов. а с учетом тех наших соотечественников, кто обзавелся польским гражданством, эта цифра увеличивается до 72 тыс. человек. Литва только за 2021 год выдала белорусам около 20 тысяч национальных виз с правом работать в стране. А МВД Грузии сообщало, что в эту страну стало въезжать гораздо больше граждан Беларуси, чем в прежние годы. Менее чем за месяц с момента начала конфликта в Украине в Грузию въехали 15 777 белорусов. Для сравнения: за то же время в 2019 году таких граждан было 1 678.

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