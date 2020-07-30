Что дает кипрское гражданство и как его получить

Об инвестиционной программе республики Кипр знают многие. Но обычно - только классическую формулу: покупаешь недвижимость - получаешь паспорт.

А что дает такое гражданство бизнесменам, кто и на каких условиях может претендовать на кипрский паспорт и как его получить, мы разбирались с экспертом - юристом-международником, партнером AIN Consult Антониной ИВАНОВОЙ.

Прежде всего, поскольку Кипр входит в Европейский союз, обладатель паспорта этого государства по сути становится гражданином ЕС и, соответственно, может жить и работать в любой стране этого объединения. Такая мобильность особенно ценна во время кризиса, когда важно иметь возможность быстро перемещать свои активы.

Кроме того, республика Кипр славится своим лояльным налогообложением: корпоративный налог здесь составляет всего 12,5%. Также у Кипра заключены договоры, исключающие двойное налогообложение, с 50 странами, что позволяет кипрским резидентам получать доходы от инвестиций и предпринимательской деятельности и не переплачивать при этом налоги.

И третий аргумент: многие бизнесмены думают о возможности удалиться от дел, переехав в экономически стабильную, с независимой судебной системой и хорошей медициной страну, чтобы жить там как рантье, получая доход в виде дивидендов и/или процентов. Так вот: арендные доходы от кипрской недвижимости, дивиденды и проценты со всех зарубежных доходов, получаемые тем, кто переехал на Кипр и стал его резидентом, первые 17 лет не подлежат обложению специальным взносом на оборону Республики. А других налогов с дивидендов и процентов там просто нет.

В 2019 г. правительство Кипра провело реформу программы «Гражданство за инвестиции», в связи с чем изменились некоторые требования к заявителю и несколько усложнилась процедура получения паспорта.

1. Изменен перечень объектов для инвестиций. Если раньше это были жилая и коммерческая недвижимость, а также гособлигации, то сейчас вместо гособлигаций - акции судоходных компаний.

2. Чтобы привлечь финансирование в важные социальные проекты, Совет министров Кипра принял решение о введении обязательного невозвратного взноса в размере 150 тыс. евро для каждого инвестора. Эта сумма делится между Фондом содействия исследованиям и инновациям и фондом «Корпорации земельного развития». Деньги второго фонда планируют направлять на развитие и поддержание государственных программ доступного жилья.

3. Срок обязательного владения инвестициями продлен до пяти лет. По истечении этого времени инвестор может продать их. В пожизненном владении должно остаться лишь жилье на сумму не менее 500 тыс. евро.

4. Ужесточены требования к заявителям. Так, например, претендент на гражданство Кипра должен иметь действующую шенгенскую визу. Если ранее он получал отказ в гражданстве другой страны Евросоюза, его заявка рассматриваться не будет.

5. Расширен перечень обязательных документов для инвестиций в недвижимость...

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Анна ДЕЙЧ

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